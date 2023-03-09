高爾夫球｜老虎活士再陷性醜聞　與前女友分手後即對簿公堂

美國高爾夫球手老虎活士（Tiger Woods）又捲入性醜聞事件。

活士與相戀6年的女朋友愛莉卡靴文（Erica Herman）早前秘密分手，二人更隨即對簿公堂，前女友向活士提告，希望廢除所有保密協議，並指控活士性虐待她。



美國高爾夫球名將老虎活士，2017年與愛莉卡靴文拍拖，兩人不時「孖公仔」地出席公眾場合，當活士在2019年再奪大師賽冠軍，或是出戰稍後的總統盃（Presidents Cup），靴文亦做「跟得女友」。

二人最近鮮有一同亮相公開活動，對上一次已經是去年8月的美網，原來兩人此情不再，6年情已逝，去年10月已經分手。

愛莉卡靴文經常以觀眾身份出現在比賽中。（Getty Images）

分子後不止不是朋友，更加變成法庭上的敵人。根據英國《每日郵報》報道，靴文向活士提告，希望廢除所有保密協議，因為她是在被強迫下簽署文件，更涉嫌性虐待有關，但未有提供詳細資料。根據美國聯邦法律，在威迫下簽署的保密協議，理應無效，故此靴文告上法庭。

靴文曾經在活士所擁有的餐廳「The Woods Jupiter」工作，其後與活士發展成戀人關係，而保密協議就是防止靴文洩密，而靴文的代表律師指控，活士一方過份運用保密協議的權力。

老虎活士再捲入性醜聞之中。（Getty Images）

英國《每日郵報》指，對老虎活士有另一項訴訟，指控他欺騙自己離開共同生活了6年的羅斯達州，對她造成「嚴重」的情感傷害，並索償3000萬美元。

靴文聲稱，過去曾經被活士說服去一趟短旅行，當她到達機場時，卻被對方告知她已無法返回住所，然而根據法庭文件，兩人在佛羅里達州的住址相同。

她指出自己與活士有一項協議，准許她在該處再住5年，但愛莉卡靴文嘗試返回住所時卻被拒之門外。訴狀中稱：「更糟糕的是，被告的代理人將她的個人物品從住所中帶走，並擅自挪用其超過4萬美元的現金，且對她如何獲得這筆金錢作出下流和誹謗性的指控。」

愛莉卡靴文今次向老虎活士索償3000萬美元。（Getty Images）

老虎活士已不是第一次被捲入性醜聞當中，此前他曾被爆料沉溺性行為，熱愛「多人運動」，曾與120多名女性有染，還被報道需到診所中治療自己「性上癮」的問題。

他在2004年與瑞典名模Elin Nordegren結婚，但因外遇在2010年與其離婚，此後於2015年又因同樣原因，與拍拖3年的滑雪選手蓮絲禾恩（Lindsey Vonn）分手。