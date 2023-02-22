高爾夫球｜陳芷澄上季錄生涯最佳　冀職業身份再戰亞運爭牌

香港高爾夫球代表陳芷澄（Tiffany）久未露面，將返美續戰第6個職業賽季的她，今日（22日）出席瑞士盈豐銀行（EFG）贊助續約儀式，她表示冀能相隔9年再戰亞運，為香港爭光外，亦能讓港人加深認識高爾夫球運動。



兩屆奧運代表陳芷澄在去季女子美國巡迴賽（LPGA），錄職業生涯中成績最好一季，兩度打入前10名。她指在過去5年職業巡迴賽中累積寶貴經驗，雖在疫情期間曾歷低潮，「經過這些學習旅程，知道自己要加強哪些方面，過往一年半的好成績，是因為對自己誠實，針對不足之處再進步。」

香港首位LPGA巡迴賽職業球手陳芷澄獲EFG延長其商業贊助三年。（葉詩敏攝）

一直留美訓練和比賽的她，相隔近3年再返港與傳媒更新狀況，她透露近一年半以App（應用程式）記錄訓練數據，有助進步，「會記低每一桿、每日身體狀况，有寫筆記同用App記低數字，白紙黑字去分析而非靠估，因高爾夫球是一項計數的運動，對職業球手很重要。」

陳芷澄相隔近3年再返港出席活動，與球手和嘉賓共聚一堂。（葉詩敏攝）

下周將踏入第六個職業賽季，她坦言除了希望在新季續保持發揮，亦以9月杭州亞運為目標。亞運資格與奧運的模式不同，後者以世界排名為標準，亞運則由總會準則決定代表名單。屢為香港高爾夫球創佳績的陳芷澄笑言：「由總會安排但我已申請，希望能爭取資格。」

陳芷澄去季錄職業生涯最佳成績，在巡迴賽兩度打入前10名。（葉詩敏攝）

陳芷澄曾以業餘球手身分出戰2010年廣州亞運及2014年仁川亞運，2018年因已轉為職業球手而未能再為港披甲。杭州亞運今屆破天荒開放職業選手參賽，在仁川以第7名完成的陳芷澄坦言：「相隔差不多10年（編按：9年），我球技進步好多，希望可以在頂級亞洲賽事為香港增光，目標是獎牌。」

陳芷澄將在下星期展開第6個職業賽季。（葉詩敏攝）

曾兩度征戰奧運的她直言，亞運雖比奧運較次一級，「但亞洲高爾夫球水平很高，日韓泰都好強，不過沒有美國、澳洲，希望可以爭一席位。」

陳芷澄冀能再戰亞運，劍指獎牌。（葉詩敏攝）

在9月展開的杭州亞運將與巡迴賽撞期，陳芷澄指能選擇棄戰哪一站巡迴賽，決意以亞運為目標。問到對亞運的「情意結」，她笑說：「很多香港大眾不了解高爾夫球，卻對奧運、亞運感情特別深厚，我小時候也是這樣，好欣賞偶像方力申可以游奧運，所以都好希望自己可以在亞運取得獎牌。」