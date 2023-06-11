歐聯｜國米主席張康陽自稱「40%中國人」　輸波後4年前名言遭抽水

歐聯決賽，國際米蘭一球不敵曼城，無緣冠軍，班主張康陽（Steven Zhang）表示仍以球隊為傲。內地網民也不忘「關照」他，而他4年前的一句「名言」，在國米輸波後即成為熱話。



31歲的張康陽來自中國，是蘇寧集團主席張近東之子，他在2018年僅26歲時已接手成國際米蘭球會主席，成為球會史上最年輕的主席。今次是他任內國米第二次打入歐洲賽決賽，上一次為2019/20球季歐霸盃決賽，當時國米2：3不敵西維爾，今次在歐聯決賽遇上曼城以0：1不敵，張康陽仍然盛讚球隊。

國際米蘭主席張康陽是內地富豪張近東之子，26歲便上任。（Getty Images）

「勝負是體育的一部份，我想祝賀球隊上下，所有人都傾盡了全力；我也想恭喜曼城度過了一個完美的賽季。」張康陽道，「我們為進入了決賽、對過最好的球隊而驕傲，雖然輸了，但我們展示了毫無懼色的一面。我們球員的精神面貌和質素都很高，我們不比任何人弱，而這一晚，我們正展示了這一點。」

張康陽又指，國米剛度過了一個「正面的球季」，並表示已為未來準備了一段時間，出色的球員會留隊，被問及盛傳離隊的盧卡古前路，他說：「羅美路（盧卡古）很愛國米，這大家都很清楚，他是個很出色的人，但他與車路士仍有合約，我們仍要靜候與車路士談談他的未來。」

張康陽（右）慶祝國米奪得意大利盃冠軍。（Getty Images）

張康陽是中國富豪、蘇寧集團張近東之子，他在美國完成學業後在美國多個金融機構工作，其後回歸中國。2015年，蘇寧集團接手江蘇足球隊，更名成「江蘇蘇寧」，翌年再成為國際米蘭大股東，張康陽也成為國米9位董事之一，再於2018年成為國米史上最年輕的主席。

然而張康陽最令人深刻的，卻是他一次又一次的出位言論，他在歐聯決賽前一日，一篇專訪在《米蘭體育報》刊出，他被問及在米蘭居住已一段時間，是否也有點米蘭人的感覺時，答道：「我非常喜歡米蘭，我了解意大利的文化、傳統和心態，我經常告訴我的朋友，今天我覺得自己有40%的中國人、30%的美國人、20%的意大利人和10%的世界公民。我仍然不能說一口流利的意大利語，但我明白這一點，中國人的思維方式和你們（意大利人）很相似。」這番話立刻惹來熱議，然而更多人提起的是他2019年的「名句」。

國米在歐聯決賽落敗，張康陽一臉失落。（Getty Images）

2019年，張康陽一次對演講時道：「在意大利提到蘇寧二字的時候，老百姓眼裏滿滿的敬畏」，言論惹來內地網民嘲笑，更令「滿滿的敬畏」至今仍是內地網民說起張康陽時必定提到的「潮語」，尤其蘇寧集團在2020年江蘇蘇寧首度奪得中超冠軍後，卻在2021年傳出一度欠薪100萬人民幣而只願賠償40萬，其後再解散球隊，令張近東和張康陽父子成為眾矢之的，「滿滿的敬畏」也就成為網民抽水的必備語句。

今次國米在歐聯輸波，微博上也遍布各種「滿滿的敬畏」，揶揄張康陽，網民紛紛發文指：「張總，滿滿的敬畏」、「說到歐洲足球，各隊眼那都是滿滿的敬畏，曼城偉大的時代！」、「事實證明，盧卡庫（古）還是世界盃上的盧卡庫（古）。比賽結束後曼城球迷對卡庫滿滿的敬畏」、「恭喜曼城，感謝曼城，不用感受滿滿的敬畏了」。