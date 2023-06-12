美斯訪中國｜球迷瘋狂追星圍酒店　一度無法外出訓練　見面會取消

美斯訪華引起內地球迷哄動，上百計球迷聚集在酒店附近。昨日，一度傳出球迷太瘋狂，阿根廷無法離開酒店去訓練，但後來他們都順利上隊巴出發。內地記者透露，原定的美斯球迷見面會因保安理由而取消。



網傳美斯抵達北京機場時的照片。（微博）

自從美斯及阿根廷國家隊上周六（10日）抵達北京後，他們入住酒店的四周有數以百計的球迷聚集，渴望見偶像一面。當上周六，阿根廷乘坐的隊巴抵達酒店門口時，職員在出入通道後外拉起布幕，遮擋球迷視線。

阿根廷國家隊乘坐隊巴，從機場抵酒店，大批球迷等待歡迎。（路透社）

組委會昨日（11日）中午通知內地傳媒，由於酒店外的球迷太瘋狂了，阿根廷無法從酒店離開，不得不取消昨日傍晚6時的賽前訓練。不過，到昨日傍晚，阿根廷隊順利登上隊巴出發，比原定時間遲了一點到達球場訓練。

傳媒人周岩昨日在微博透露，據說有球迷佔據酒店健身室，令到阿根廷改在酒店宴會廳訓練。由於上周六秩序混亂，阿根廷入住的樓層已經被封閉。

周岩今日（12日）在微博透露，美斯原定會到位於三里屯的一間運動用品連鎖店出席球迷見面會，但見面會已經取消，他經再三確認，裝潢是準備好的，但美斯卻來不了。有內地傳媒稱，見面會原定6月14日舉行，但考慮安全後，主辦單位決定取消。