桌球假波案｜顏丙濤承認未能堅守道德底線　中國希望之星前途盡毀

中國桌球手顏丙濤承認職業生涯4次打假波，被世界職業桌球聯會（WPBSA）紀律調查委員會重罰停賽5年。

23歲的顏丙濤昨（13日）晚透過微博發表道歉聲明，聲稱被友情沖昏頭腦，未能堅守職業運動員准則，忘記教練勸勉，現在每天都在悔恨中度過。



顏丙濤在聲明表示，在海外孤獨的生活，受朋輩壓力影響而犯錯。他寫：「長期的海外生活和比賽讓我非常孤獨、無助，我非常渴望能有一些朋友相互信任、相互鼓勵。也正是這種孤獨讓我被友情沖昏了頭腦。」

顏丙濤被罰停賽5年。（Getty Images）

「我沒能成熟的辦別賭球事件的本質，在朋友們都在討論，甚至引導我參與賭球的時候，我沒能堅守自己的底線，堅守職業運動員的准則，無知的以為這只是維護朋友關係的一種方式，觸碰了職業運動員的禁區，參與了賭球。我為我的年少無知悔恨不已，也為當時愚蠢的決定付出了沉痛的代價。」

顏丙濤現時世界排名第23位，最高排名第10位，他在2021年初的桌球大師賽一鳴驚人，首次參賽便打入決賽，更擊敗希堅斯封王，被視為中國桌球壇的希望之星。

中國新星顏丙濤曾被看好成為未來桌球界重心人物，可惜行差踏錯打假波。（Twitter）

在WPBSA公布懲處一周後，顏丙濤發聲明道歉，他續表示忘記了教練的教誨，他寫：「我的教練語重心長的教導我，『成為一個好的球員的根本是成為一個有道德底線的人』。這句話他曾經告訴過我很多遍，我卻沒有能記在心裏。」他表示「每天都在悔恨中度過，不怨任何人，只怪我自己不爭氣」。

顏丙濤表示停賽期間會好好思考，更嚴格要求自己，再不會犯下類似的錯誤。他向大家道歉，希望得到機會，以更成熟的形象重返賽場。

顏丙濤昨晚發道歉聲明，表示每天都在悔恨中度過。（微博）

據WPBSA的聲明，顏丙濤承認在2016年8月29日打假波，當時他只有16歲；他還承認在2022年3月3日到9月29日期間，3次打假波。他亦認了在2019年9月1日到2022年12月31日期間，違反守則下注桌球比賽。

紀律調查委員會判顏丙濤停賽7年6個月，在其提供配合和認罪後，減為5年，直至2027年12月11日，並支付7500鎊費用。