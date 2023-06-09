桌球假波案｜李行遭重罰後發信致歉　「為愚蠢的行為寢食難安」

世界職業桌球聯會（WPBSA）日前公布假波案調查結果，10名中國球手涉操控賽果，其中梁文博與李行遭重罰終生停賽。32歲的李行日前發道歉信，直言自己背棄了當初的理想，誤入歧途，如今對自己的錯誤行為懊惱不已，但他依然希望為桌球運動出一分力。



32歲的李行日前向《新華社》發道歉信，為自己的錯誤行為致歉，「從禁賽事發到最終處理結果出爐，我始終處於深深的自責和反省當中。我為我的錯誤行為感到愧疚，在此向被此事影響、傷害的所有人致歉，真誠地說一聲對不起。」

李行2008年成為職業球手，在2017年中國錦標賽及2020年蘇格蘭公開賽打入4強，已經是他生涯最佳成績。當李行甫轉職業時，曾經有遠大的目標，但在漫長的生涯中背棄了理想，最終誤入歧途，走上了賭波的不歸路，更造成了中國桌球的不可挽回的局面。

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李行是其中一位被罰終生停賽的中國球手。（Twitter截圖）

李行在信中直言，自己的行為令中國桌球蒙羞，「我的錯誤行為對桌球運動造成了深深的傷害，對多位青年球員的職業生涯造成了不可挽回的惡劣影響，更對中國桌球多年來樹立的良好形象造成了沉重打擊。對於自己的愚蠢行為，我寢食難安、夜不能寐，始終處於深深的自責和懊悔當中。」

縱然如此，李行依然深愛桌球，希望有機會再為桌球出一分力，「失去後才更知道珍惜，桌球時至今日都是我願意為之奉獻一生的運動。我深知我的錯誤深重、影響惡劣，因此我願意服從任何懲戒。與此同時，如果有任何機會、能夠以任何方式對桌球運動再做出任何幫助，我都願傾盡所有，彌補我的過錯，推動桌球運動的發展。」

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李行曾在2020年蘇格蘭公開賽打入4強。（Twitter截圖）

李行被世界職業桌球聯會重罰終生停賽，報告內指，李行比其他被告球手年長10歲，被視為他們的大哥哥。年輕球手會向他尋求指引及意見，尤其那些剛到英國的球手。李行擁有投注戶口，會幫助年輕球手下注，包括桌球比賽。基本上，圈內的中國桌球手想賭波下注，甚或者想打假波，就可以去找李行。