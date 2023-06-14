港足．越南直擊｜賽前添傷兵　陳俊樂勢相隔一年再披甲：好想落場

香港足球代表隊周四（15日）作客對越南，在賽前記者會上，主教練安達臣透露球隊再添傷兵，但強調即使明知對手實力更強，港隊也會迎難而上。

香港01記者袁志浩 越南海防直擊



港足明日鬥世界排名高52位的越南，在球隊下榻酒店舉行的賽前記者會，適逢是越南換帥後首場國際賽，有近50名當地傳媒到場採訪。

港隊主教練安達臣在會上透露最新軍情，指勞烈斯與茹子楠都有傷在身，預計明天會缺陣，惟有望趕及下周一（19日）主場上陣鬥泰國。「勞烈斯在內地賽程緊密，恢復時間短，我們嘗試這兩天觀察後，確定他不適合披甲；茹子（楠）情況好一點，但明日很難擔正。」

港足出席賽前記者會。（袁志浩攝）

茹子楠有傷在身，今仗或缺陣。（袁志浩攝）

港隊賽前被看低一線，但安達臣表示跟強敵交手機會難逢，「港隊很難贏下每場比賽，我們本可選擇對弱旅，但寧願鬥強隊去學習、汲取經驗，令球員熟習這種強度，好好準備明年亞洲盃決賽周。」

越南換帥後首戰 安達臣：先專注做好自己

越南近年在韓國籍主帥朴恆緒領軍下成績突飛猛進，去年初世界盃外圍賽曾主場贏中國3：1、作客亦1：1打和日本，惟朴恆緒今年初完成合約後離任，改由前日本隊主教練杜斯亞（Philippe Troussier）帶隊，預料踢法上與前者有分野。

安達臣表示，港隊會先專注在踢出自己風格，以壓逼、侵略性性踢法爭取成績，相信即使對方用任何戰術針對港足，己隊都有能力應付。

安達臣指港隊不會給對手太多空間上腳。（袁志浩攝）

安達臣2019年擔任韓職仁川聯期間，曾執教越南球星阮公鳳半季，他認為這名現效日職FC橫濱的28歲前鋒當年「實力不足以打入正選」，「我多次讓他後備上陣，也建議他要更努力，但當時沒有看見他有太多進步。」

不過，他認為現時越南球員敏捷、防守技術跟體型也不錯，「只要不給對手太多空間，任何球隊面對我們時都會很難踢。」

陳俊樂有望相隔約一年再穿上港隊戰衣。（袁志浩攝）

陳俊樂勢相隔一年再披隊戰衣：好想落場

港隊對上一次對越南已要數到2016年的緬甸AYA銀行盃，當時雙方法定時間踢成2：2，港隊終在互射12碼階段落敗。

7年前正選踢足全場的陳俊樂，在青年時期亦曾與擁有阮光海、阮公鳳的越南梯隊交手，他坦言早已知道對方水平高，「他們用波自如、護球能力強，跟我們最大差距就是技術。越南很多球員外流，這是關鍵，他們從青年軍開始就會貫徹同一種踢法，進步更快。」

因受傷患所困，陳俊樂曾連續兩個國際賽期落選，今次他有望自2022年7月的東亞盃決賽周以來，再次穿起港隊戰衣。「很想落場，自己一直很希望代表香港，這次對越南、泰國更『正』，因平時很手面對如此強的對手，期望可藉此增加港隊實力。」

越南主教練杜斯將首度帶領球隊出戰國際賽。（袁志浩攝）

另外，新任越南主教練杜斯亞指，越南在牌面上越雖然有優勢，但港隊衝勁十足，值得尊重，「我們知道如果要贏，肯定要付出100%，我們研究了港隊鬥新加坡及馬來西亞的片段，已經準備就緒。」

越南 VS 香港

6月15日

香港時間：08：30pm

地點：越南海防市Lạch Tray Stadium

