羽毛球．印尼賽｜鄧謝配輕鬆過關　李晉熙吳芷柔力戰62分鐘遭逆轉

印尼羽毛球公開賽，港隊兩將混雙組合分途出擊，鄧俊文／謝影雪直落兩局淘汰主場組合，躋身8強。至於李晉熙／吳芷柔挑戰日本組合渡邊勇大／東野有紗，領先一局下遭逆轉，無緣晉級。



港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪與主場的印尼組合佐敦（Praveen Jordan）／奧達維雅迪（Melati Daeva Oktavianti）爭晉級，「鄧謝配」開局曾經落後，入局後隨即打出8：1收復失地，以21：17先拔頭籌。鄧謝配次局同樣贏得輕鬆，以21：14再下一城，直落兩局淘汰主場球手，躋身8強。

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鄧俊文和謝影雪輕取主場的印尼組合，順利躋身8強。（資料圖片）

李晉熙／吳芷柔遭「東渡配」逆轉

港隊另一對混雙組合李晉熙／吳芷柔挑戰3號種子﹑日本組合渡邊勇大／東野有紗，「李吳配」早段與對手互有領先，直至中段一口氣連取6分，最多領先8分，這對港隊組合雖偶有失誤，依然以21：16先取一局。

日本的「東渡配」次局回勇，李吳中段急起直追，一度追成12：12平手，惟未能乘勢反超前，再被拉開差距，以13：21被對手扳回一城。進入決勝局，雙方依然鬥得難分難解，曾經打成4：4平手，其後再度力追至10：10及11：11平手，「東渡配」的表現再提升，隨即拉開比分，最終以13：21再輸一局，力戰62分鐘卻慘遭逆轉。