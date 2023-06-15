英超｜2023/24球季賽程出爐　揭幕戰演師徒對決　曼城作客鬥般尼

英超又來了！英超賽會在今日（15日）公布2023/24球季的賽程，揭幕戰由高柏尼領軍的升班馬般尼，主場迎戰舊東家曼城。



英超賽會今日公布新一季完整賽程，揭幕戰在8月11日（周五）深夜上演，由高柏尼領軍的升班馬般尼，挑戰衛冕的舊東家曼城，首度在英超賽場挑戰師父哥迪奧拿。除了哥帥與高柏尼的師徒大戰外，首輪賽程還有阿仙奴主場對諾定咸森林，而車路士對利物浦將會是另一焦點大戰。

高柏尼領軍英超首戰即鬥舊東家曼城。（Getty Images）

根據賽程，英超新球季在8月11日開鑼，2024年5月19日煞科。球迷當然最關心連場大戰，曼聯與利物浦的「雙紅會」分別在12月16日及明年4月6日上演；曼城大戰阿仙奴則在10月7日及明年3月30日舉行；至於曼市打吡將在10月29日及明年3月2日進行。

英超雙紅會將在12月16日及明年4月6日上演。（Getty Images）

英超2023/24球季首輪賽程（香港時間）：



8月12日（周六）

凌晨3點

般尼 對 曼城



晚上7點半

阿仙奴 對 諾定咸森林



晚上10點

般尼茅夫 對 韋斯咸

白禮頓 對 盧頓

愛華頓 對 富咸

錫菲聯 對 水晶宮



8月13日（周日）

凌晨12點半

紐卡素 對 阿士東維拉



晚上9點

賓福特 對 熱刺



晚上11點半

車路士 對 利物浦



8月15日（周二）

凌晨3點

曼聯 對 狼隊

