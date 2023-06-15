英超｜2023/24球季賽程出爐 揭幕戰演師徒對決 曼城作客鬥般尼
撰文：趙子晉
出版：更新：
英超又來了！英超賽會在今日（15日）公布2023/24球季的賽程，揭幕戰由高柏尼領軍的升班馬般尼，主場迎戰舊東家曼城。
英超賽會今日公布新一季完整賽程，揭幕戰在8月11日（周五）深夜上演，由高柏尼領軍的升班馬般尼，挑戰衛冕的舊東家曼城，首度在英超賽場挑戰師父哥迪奧拿。除了哥帥與高柏尼的師徒大戰外，首輪賽程還有阿仙奴主場對諾定咸森林，而車路士對利物浦將會是另一焦點大戰。
根據賽程，英超新球季在8月11日開鑼，2024年5月19日煞科。球迷當然最關心連場大戰，曼聯與利物浦的「雙紅會」分別在12月16日及明年4月6日上演；曼城大戰阿仙奴則在10月7日及明年3月30日舉行；至於曼市打吡將在10月29日及明年3月2日進行。
英超2023/24球季首輪賽程（香港時間）：
8月12日（周六）
凌晨3點
般尼 對 曼城
晚上7點半
阿仙奴 對 諾定咸森林
晚上10點
般尼茅夫 對 韋斯咸
白禮頓 對 盧頓
愛華頓 對 富咸
錫菲聯 對 水晶宮
8月13日（周日）
凌晨12點半
紐卡素 對 阿士東維拉
晚上9點
賓福特 對 熱刺
晚上11點半
車路士 對 利物浦
8月15日（周二）
凌晨3點
曼聯 對 狼隊