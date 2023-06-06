熱刺終找到新教頭　澳洲領隊什麼來頭？些路迪愛將有望加盟︱英超

英超球會熱刺宣布，由普斯迪高古（Ange Postecoglou）出任新領隊，簽約4年。這位57歲主帥出大部分時間在澳洲執教，之後轉戰J-League，過去兩年為些路迪帶來5隻獎盃。

執教履歷表並不亮麗，到底熱刺看中他什麼？



熱刺跟普斯迪高古簽約4年。（Getty Images）

熱刺自從3月底辭退名帥干地，搶不到頭號新帥目標拿高士文後，尋找新領隊一度陷入困局，跟2021年季尾炒掉摩連奴後情況一樣，屢次食檸檬。市場上一流名帥拒絕到這家英超有名的「領隊求職陷阱」工作，熱刺似乎為免重蹈兩年前覆轍，不再強求領隊名氣，找來沒有英超以至歐洲五大聯賽執教經驗的普斯迪高古。

熱刺新聞稿宣布，普斯迪高古出任主教練，為歷來首位出任英超主帥的澳洲人。熱刺主席利維稱，「普斯迪高古帶來正向思維，以及高速進攻足球風格。他在培養球員方面擁有優良紀錄，並了解青年軍對球隊的重要性……我們對他在新球季開始前加入感到興奮。」

普斯迪高古是歷來首位連續兩年贏得澳職的教頭。（Getty Images）

熱刺新帥什麼來頭？

普斯迪高古球員年代不見經傳，曾4次代表國家隊，退役後留在母會南墨爾本（South Melbourne）執教，兩度贏得澳洲頂級足球聯賽NSL冠軍（澳職前身）並贏得大洋洲球會冠軍。

他曾帶領澳洲U17及U20國家隊，其後任教澳職球會布里斯班獅吼，成為歷來首位連續贏得澳職冠軍的主帥。2013至2017年間，他出任澳洲成年男子國家隊主帥，領軍出戰2014世界盃，2015年率澳洲首度贏得亞洲盃。2019年他帶領橫濱水手贏得日本職業足球聯賽J1冠軍，2021年夏天轉戰蘇格業，兩年間為些路迪帶來5隻獎盃，剛過去的2022/23球季更成為蘇超、蘇格蘭足總盃及蘇格蘭聯賽盃三冠王。

蘇超執教成績雖然亮麗，普斯迪高古始終未曾在水平更高的歐洲五大聯賽：英超、西甲、德甲、意甲或法教證明自己。熱刺為他開出一紙四年長約，實在令人意想不到，這個大膽舉動到底會為他們來季帶來什麼效果？

日本球員古橋亨梧有望隨普斯迪高古由些路迪轉戰熱刺。（Getty Images）

有望引入日本愛將古橋亨梧

普斯迪高古曾在J-League任教，對日本球員情有獨鍾，持續為些路迪引入前田大然、古橋亨梧、旗手怜央、岩田智輝、小林友希等日本球員。

近日不少轉會消息均指，熱刺有意引入普斯迪高古在些路迪的頭號愛將古橋亨梧，如果消息屬實，球迷有望看到孫興慜夥拍古橋亨梧這對日韓進攻組合連線。