迪布尼歐聯決賽傷出後透露「它斷裂了」　傳將錯過英超開季

曼城球中場奇雲迪布尼（Kevin De Bryune）在歐聯決賽36分鐘因傷被換出，猶如兩年前敗予車路士的那場決賽，但他今次比當年更早退下火線。

事後迪布尼接受訪問時透露，已受大腿膕繩肌傷患困擾一段時間，有傳他未必能趕及在英超開季時復出。



兩年前的歐聯決賽，迪布尼踢到60分鐘便因與對手後衛魯迪格相撞而受傷，最終「藍月亮」落敗；上季歐聯四強次回合，曼城遭皇馬反勝，迪布尼也是因戰術調動未有踢足全場。

兩年前的歐聯決賽，迪布尼因傷被迫退下火線時流下悔恨的淚水。（Getty Images）

今年歐聯決賽，一切彷彿又重演，上半場尚餘10分鐘時，迪布尼因傷患無法踢下去，以手勢示意需換出，哥迪奧拿隨即以菲爾科頓入替。那一刻，迪布尼緩緩步出球場，連年累積的無奈教人心酸。不過，今次曼城順利獲勝，一圓歐聯冠軍的夢想，頒獎那刻，迪布尼已換上波鞋，但無損他慶祝的興致。

當曼城全隊高舉起歐聯獎盃時，迪布尼的黑色波鞋多少顯得有點「不合群」。（Getty Images）

賽後接受BT Sport訪問時，迪布尼表示相關傷患其實已困擾自己一段時間：「過去兩個月對我來說很艱難，我的膕繩肌一直有點問題，然後（今場）它斷裂了。我已盡我所能地讓它沒事，所以這很遺憾，因為前30分鐘我感覺真的很好。我覺得自己已做得不錯，不過這支球隊足夠出色，最後我們也順利取勝。」

迪布尼黯然地走出邊線，與領隊哥迪奧拿擊掌致意時，相信沒有球迷會想到他傷勢如此嚴重。（路透社）

據英國《Metro》轉述《每日電訊報》消息指，迪布尼的傷勢將使他缺陣3個月，這意味着他或無法趕及英超8月12日新賽季開鑼，同時他也肯定無法為比利時出戰本月18日的歐國盃外圍賽。「我不知道（會缺陣多久），或許這個禮拜我會接受掃瞄檢查。我知道的是我100%會缺席國家隊賽事，那很遺憾，因為我將會迎來自己第100場比賽，但事情就是這樣。」

雖然這次決賽迪布尼也稍微留下遺憾，但在結果上來說他終於還是贏下了夢寐以求的歐聯冠軍。（Getty Images）

迪布尼表示妻子在去年8月時便說相信他一定會贏得歐聯冠軍，「我不知道為什麼，但她就是一直這麼說，今場比賽前她跟我說『我毫不擔心，你不會有事的，你會贏下這場比賽。』所以以這種方式結束有點遺憾，因為我要跟她說她是對的，因此這不是最好的（結果）。」

「我為我的球隊付出一切，這一點球會內的人都知道。我為自己所做的事感到自豪，遺憾的是事情這樣發生了，不過最終我們也贏得歐聯冠軍，所以也沒什麼不好的。」他最後說道。「基本上我整個職業生涯，都跟我的球隊為這塊獎牌奮鬥。不過我依然不認為它能定義我的生涯。我認為這有幫助，但我不會僅僅以這場比賽來評價自己或是我的球員生涯。」