歐協聯決賽｜莫耶斯狂歡與球員打成一片　場邊與老父上演溫馨一幕

韋斯咸稱霸歐協聯，一搔43年之癢，再度高舉錦標。主帥莫耶斯終獲一個交代外，更加是領隊生涯首度領軍贏得獎盃，興奮莫名，他更把這份喜悅與至親分享，賽後上演溫馨一幕。



韋斯咸今季的英超戰績一般，最終以第14位完成聯賽，今季被受不少壓力，更曾經有下台的聲音。不過，「鎚仔幫」在歐協聯過關斬將，在確保護級成功後，將全副心機衝擊歐協聯，最終莫耶斯（David Moyes）率韋斯咸在歐協聯決賽以2：1力克費倫天拿，如願稱霸歐洲賽。

當查洛保雲射入絕殺球後，莫耶斯未有等待球證及VAR的確認，已經興奮地衝入場內，就如複製當年的摩連奴一樣，狂奔大半場慶祝。莫耶斯賽後笑言自己不能模仿摩帥，「我不能複製摩連奴全套（的慶祝），事關我的膝頭不能滑行慶祝。」

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莫耶斯在查洛保雲建功後隨即狂奔慶祝。（Getty Images）

莫耶斯經歷1097場的等待後，終於領軍高舉獎盃，奪得執教生涯首個冠軍，這名年屆60的蘇格蘭教頭積極參與球員們的慶祝，又唱又跳，手舞足蹈，他坦言：「就算是漫長的執教生涯，也鮮有像今天這種高興的時刻，雖然戰情不似我們預期，但最終能夠在決賽奪冠才是最重要的事。」

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經過過千場的等待，莫耶斯終領軍成為冠軍教頭。（Getty Images）

除了冠軍，更高興的是，莫耶斯的家人能夠見證這一刻。韋斯咸相隔58年再度歐洲賽封王，相信現時大部分的球迷當年也沒有看過「鎚仔幫」奪冠，而莫耶斯的87歲父親就是少有的一位。

莫耶斯上季領韋斯咸打入歐霸4強，當時他也以老父激勵麾下，惜當時未能如願。相隔一年，莫耶斯在決賽前笑言老父將在酒吧觀看直播，事實上，老莫耶斯一直伴着韋斯咸的晉級過程，今仗當然是座上客。

莫耶斯如願領軍捧盃，為父親帶來值得記念的一晚，莫耶斯隨即在場邊與父親相擁，其後更把獎牌掛在父親的頸上，再一同合照留念。在父親見證下登頂，此刻無價，「他（父親）一直陪着我，所以我立即把這份喜悅與他分享，他是第一個戴上獎牌的人，我希望他會享受今晚。」