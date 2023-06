韋斯咸漫天肥皂泡埋藏人生哲理　平常心看逆境　常存希望盼黎明

英國足球打氣文化經常與歌曲及音樂畫上等號,無論是流行曲演變成打氣歌,或者是一些反覆吟唱的改篇短曲(football chants),都經常響徹各大小球場,幾乎每間球會都有一堆歌仔,讓球迷在比賽日唱足幾個鐘。

當中韋斯咸的會歌《I’m Forever Blowing Bubbles》(我永遠在吹泡泡)最令筆者着迷,一曲道盡球迷心情及人生哲理,表面上看似無大志,但嗒落其實大智若愚。

距離上一個歐洲賽冠軍,韋斯咸球迷足足吹了58年肥皂泡,泡影終於成美夢。



韋斯咸外號「鎚仔幫」、「鋼鐵兵」,成立時名為「泰晤士鐵廠」(Thames Ironworks FC),本應是雄赳赳的藍領階層形象,為何有首如此浪漫又跳脫的會歌,球迷要《我永遠在吹泡泡》?現實實在難以稽考,現時流傳有數個說法。

韋斯咸主場不時會吹出肥皂泡,是球場的獨特風景。(Getty Images)

其中一個說法,是和一位當時的韋斯咸學徒球員梅利(Will Murray)與一個肥皂廣告有關。有指梅利樣貌與當時知名肥皂廣告中的小男孩十分相似,故些球迷都以「Bubbles Murray」來呼叫梅利。自此球迷都會在他上場時,都會高唱《我永遠在吹泡泡》。

漫天肥皂泡,風景短暫而美好。不怕美夢會破滅,只要你肯不斷堅持。(Getty Images)

另有一說指,韋斯咸隊在1920年代曾邀請樂隊在賽前和中場於主場進行表演,其中表演歌單中有《我永遠在吹泡泡》一曲,之後相當受到歡迎,球迷就在主場不斷高唱。

肥皂泡就是韋斯咸的象徵。(Getty Images)

亦有歷史學者指出,《我永遠在吹泡泡》是二戰時期倫敦東部民眾在防空洞避難時經常唱的歌,之後逐漸演變成一首打氣歌。在1940年韋斯咸贏得戰時盃賽League War Cup時,這首歌一直被傳唱,可能是球迷認為能帶來好運,習慣延續至今。

《I’m Forever Blowing Bubbles》(我永遠在吹泡泡)



I'm forever blowing bubbles,

我永遠在吹泡泡



Pretty bubbles in the air,

漂亮泡泡飄空中



They fly so high, nearly reach the sky,

它們飛得高,差點到天空



Then like my dreams they fade and die.

就如我的夢,消失無影蹤



Fortune's always hiding,

幸運永遠避開我



I've looked everywhere,

我遍尋不獲



I'm forever blowing bubbles,

我永遠都在吹泡泡



Pretty bubbles in the air.

漂亮泡泡飄空中



驟耳聽來,你會以為歌者是自暴自棄的人,唱的歌詞盡是晦氣說話,但其實細味一下,會發現充滿人生道理。歌者其實充滿大志去追求美夢,不過心裏同時也是踏實的人,在追夢的同時一直為自己作出了期望管理。他深明願望成真固然高興,倘未能如願也不是世界末日,只要保持住平常旳心,繼續發夢,人生就能挺下去。因為笑亦要做人,喊亦要做人,最緊要是常存希望,也就是處於經常天陰的英國的生活態度。

《我永遠在吹泡泡》面世百年時,有音樂人兼韋斯咸擁躉將之重新灌錄:

韋斯咸球迷就是靠着這個信念,一起唱過高山低谷。球會由1895年創會,1900年正名韋斯咸開始,經歷平凡的60年後迎來第一個高峰。

敢於發夢,無懼夢碎,是韋斯咸球迷互相勉勵之言,也是人生道理。(Getty Images)

1958年球會取得乙組冠軍升上當時頂級聯賽英甲,至1964年捧起球會歷史上第一個主要錦標英格蘭足總盃,翌年以盃賽冠軍身份參加歐洲盃賽冠軍盃(UEFA Cup Winners' Cup)即取得冠軍。加上一年後隊中主力卜比摩亞(Bobby Moore)、靴斯(Geoff Hurst)及馬田彼得斯(Martin Peters)助英格蘭捧起在主場世界盃,其中卜比摩亞是隊長、馬田彼得斯決賽入波、靴斯更連上演帽子戲法,這幾年行運行到腳指尾,令韋斯咸球迷如沐春風。

【66年世盃與韋斯咸】

1970年代韋斯咸再將好運複製多次,先在1975年以全英格蘭人陣容取得足總盃冠軍,翌年參加歐洲盃賽冠軍盃再度殺入決賽,雖然最終不敵比利時安德列治,但已是韋斯咸史上第二個高峰。

球迷自帶吹泡泡槍,是韋斯咸主場的基本動作。(Getty Images)

之後韋斯咸球迷的肥皂泡升得高也爆得快,接着幾十年仿如跌入升降機時代,至2012年重返頂級聯賽時,已經歷過4升4降,球會也變成著名的青訓球會,培育過很多代球星,但球會總是與錦標擦身而過。到了今日,經過58年,球會再次迎來第二個歐洲賽冠軍。

(Getty Images)

