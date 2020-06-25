【端午節】古代辦騎射比賽成慶節活動　日本保存文化至今

大家好！今天是農曆五月五日端午節，祝大家端午節愉快！ 在現今社會，端午節是喜慶節日，大家吃粽子、競龍舟，不亦樂乎！原來在古代，人們在端午節有更多習俗和節日活動，大家更想不到的是，古人會於端午節比鬥騎射，甚或約架比武。而端午騎射文化，雖然現在不存在於中土，但仍見於日本。

古人會選端午比武鬥武，首先要了解古人是怎樣看端午節，端午節現在是吃喝玩樂的喜慶節日，但在古代是個「凶日」。

「端午」一詞最早見於西晉《風土記》：「仲夏端午謂五月五日也，俗重此日也，與夏至同」，「端」在古語有初始之意，稱「端五」即「初五」。古人相信五月是毒月，五月五日是惡日，諸事不順。因為農曆五月，接近夏至，中午時太陽在最高位置，幾近天中，陽光最猛最熱。南方氣候潮濕多菌，蚊蟲滋生，疫病流行，古人因此亦謂五月「五毒俱出」，所以古人以吃粽子、賽龍舟、飲黃酒等習俗，以此避疫袪毒。

由於五月是毒月，因此古人以各種方法來強身去毒，做運動便是其中方法之一，也衍生了五月競武尚武的風氣。「午」為十二地支的第七位，對照十二生肖即與「馬」相對，所以端午節亦有很多與「馬」有關的活動，端午騎射「射柳」便是當中之一。

由金朝到清中葉，射柳是民間重要端午節活動。(網上圖片)

由宗教儀式變為節日活動

射柳又稱「扎柳」，這詞最早見於北周時期(557-581)，本來與端午習俗無關。這是一種競射運動，即用弓箭射柳枝，於兩晉南北朝時期從鮮卑、匈奴等北方民族傳入中原，在遼、金、元和清中葉都十分盛行，而於近代式微。

射柳是把鴿子放在葫蘆內，懸掛在柳樹上，騎士策馬射箭，把葫蘆射破，比賽誰射的鴿子飛得高。宋代《文昌雜錄》載：「端午日走馬，謂之『躤柳』。今天下營門才士，五日籠鳥於旗竿，走馬比射，亦曰『札柳』。」《偃曝餘談》載「遼俗以鵓鴿置葫蘆中，懸之柳上，彎弓射之，矢中葫蘆，鴿飛出，以飛之高下為勝負。往往會於清明、端午日，名曰『射柳』。」

遼金時期(916-1234)，射柳已發展為一種程式化儀式，專用於祭祀，稱為「射柳儀」或「瑟瑟禮」，兩朝射柳活動均以乞雨拜天儀式為主，只有部份軍事習武性質。到元代(1271-1368)，射柳成為軍事訓練主要項目，而明代(1368-1644)皇帝常在宮中觀看衛士們射柳，《國朝典彙》載：「永樂十四年端午節，上御東苑，觀擊毬射柳。」明武宗在皇宮內建平台，「下臨射苑，有弛道可走馬」。此平台專用於閱射，後廢台改為紫光閣，成為宮中射柳場地。

射柳本來在很多時候都可以舉行，而大約在金朝，射柳在宗教儀式的角色上退下來，而與打馬球活動結合成為端午節娛樂活動，一直流傳到清代，讓柳射在軍事訓練項目以外，成為民間端午慶祝競技活動。而這個時候柳射在馬匹和人員轉給都有明確要求，而且還有競賽規則獎懲。清代，乾隆帝也有參加射柳的記載，但清後期這活動在端午節急速衰落，在民國已再沒有人舉辦這活動。

神社辦賽馬流鏑馬活動

端午節流傳至日本，當中騎射慶節活動雖然未知具體與中國文化有何關係，但端午尚武應是由中國文化傳過去。飛鳥時代(538-710)的端午騎射由宮廷獨自舉辦，到了奈良時代(710-794)，端午節又稱「騎射節」，騎射已成為宮廷和貴族門都要舉辦的大規模節俗活動。當時的武士並不講究劍術，武藝以箭術分高下，騎馬射箭視為端午節重點活動。

端午騎射文化，雖然現在不存在於中土，但仍見於日本。(資料圖片)

到鎌倉時代(1185-1333)，端午用來袪邪的「菖蒲」在日語與「尚武」同音，讓驅邪毒之物被賦與「尚武」之意，加上幕府為武人政權，更提倡尚武氣節，武士階層在繼承前代騎射比武練兵之外，過程中更重視接近於實戰要求的騎乘擒拿技巧，在相互追逐中看誰先把對手拉下馬，比賽較前代更有武鬥色彩。而民間在尚武精神影響下，更流行打石戰，打石戰本來是對天地陰陽之氣激烈變化的模擬展現，被視為適合在端午節這被視為陰陽激烈變化的時節舉行。時至當代，在端午節前後，日本各地不少神社都會有賽馬和流鏑馬活動。

由於端午尚武和尚運動，所以古時端午節慶，不少廟會活動都會舉行摔跤比武活動(當然歷朝多禁武，大家不要把比武的層次想得太複雜)，亦因為這個文化傳統，不少武俠小說便有了端午節比武的情節。例如《倚天屠龍記》中少林派舉辦的「屠獅英雄會」便於端陽節召開，《蜀山劍俠傳》中西川八魔亦在端午節約趙心源青螺峪決鬥。

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