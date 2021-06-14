端午節｜日本古代習俗竟是騎射比武　甚至互丟石頭以驅邪避邪

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-06-14 16:20

今天是農曆五月五日端午節，祝大家端午節愉快！ 提到端午節，大家馬上會想到吃糭子、競龍舟。原來近隣的日本，人們在端午節有更多習俗和節日活動。古代日本人會於端午節比鬥騎射，甚至「大打出手」。

▍端午在古代是個「凶日」？

古人會選端午比武鬥武，首先要了解古人是怎樣看端午節，端午節現在是吃喝玩樂的喜慶節日，但在古代是個「凶日」。

「端午」一詞最早見於西晉《風土記》：「仲夏端午謂五月五日也，俗重此日也，與夏至同」，「端」在古語有初始之意，稱「端五」即「初五」。古人相信五月是毒月，五月五日是惡日，諸事不順。因為農曆五月，接近夏至，中午時太陽在最高位置，幾近天中，陽光最猛最熱。南方氣候潮濕多菌，蚊蟲滋生，疫病流行，古人因此亦謂五月「五毒俱出」，所以古人以吃糭子、賽龍舟、飲黃酒等習俗，以此避疫袪毒。

由於五月是毒月，因此古人以各種方法來強身去毒，做運動便是其中方法之一，也衍生了五月競武尚武的風氣。「午」為十二地支的第七位，對照十二生肖即與「馬」相對，所以端午節亦有很多與「馬」有關的活動，端午騎射「射柳」便是當中之一。

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▍神社辦賽馬流鏑馬活動

端午節流傳至日本，當中騎射慶節活動雖然未知具體與中國文化有何關係，但端午尚武應是由中國文化傳過去。飛鳥時代（538-710）的端午騎射由宮廷獨自舉辦，到了奈良時代（710-794），端午節又稱「騎射節」，騎射已成為宮廷和貴族門都要舉辦的大規模節俗活動。當時的武士並不講究劍術，武藝以箭術分高下，騎馬射箭視為端午節重點活動。

到鎌倉時代（1185-1333），端午用來袪邪的「菖蒲」在日語與「尚武」同音，讓驅邪毒之物被賦與「尚武」之意，加上幕府為武人政權，更提倡尚武氣節，武士階層在繼承前代騎射比武練兵之外，過程中更重視接近於實戰要求的騎乘擒拿技巧，在相互追逐中看誰先把對手拉下馬，比賽較前代更有武鬥色彩。時至當代，在端午節前後，日本各地不少神社都會有賽馬和流鏑馬活動。

由於端午尚武和尚運動，所以古時端午節慶，不少廟會活動都會舉行摔跤比武活動（當然歷朝多禁武，大家不要把比武的層次想得太複雜），亦因為這個文化傳統，不少武俠小說便有了端午節比武的情節。例如《倚天屠龍記》中少林派舉辦的「屠獅英雄會」便於端陽節召開，《蜀山劍俠傳》中西川八魔亦在端午節約趙心源青螺峪決鬥。

▍端午節大打出手的「石合戰」

而民間在尚武精神影響下，更流行打「石合戰」。「石合戰」又名為「飛磔」、「印陣打」等，即是人們分成兩邊陣營，以手或投石器投擲石頭互相攻擊的節慶活動。

在《日本三代實錄》中，記載了元慶五年（881年）在京都城中進行了一場以兒童為主的「石合戰」。而在鐮倉時代早期的《源平盛衰記》中，也有關於「石合戰」的描述。《扶桑見聞私記》記載鎌倉建久五年（1196年）日本端午節鬥石的情況、《江源武鑑》中記錄天文七年（1538年）五月五日蒲生郡和野州郡舉辦石合戰，孩童投石作戰，成年者甚至用刀作武器。

打「石合戰」本來是對天地陰陽之氣激烈變化的模擬展現，被視為適合在端午節這陰陽激烈變化的時節舉行，也有「以血驅邪避邪」的意義。打石戰在日本古代同時也是四至五月舉行的「成男戒」的其中一項需要通過的勇氣考驗。在尚武的氛圍之下，鎌倉時代的端午打石戰更着重「戰鬥」的精神甚於逐疫祛病的初衷。

由於「石合戰」具有相當危險性，往往造成傷亡事故，所以這種習俗不時被從政者下令禁止。例如鐮倉幕府的第三代執權北條泰時便曾下令禁止，不過後來京都民眾把寬喜年間的大饑荒歸咎於「石合戰的禁止」，於是鐮倉幕府又放寬了相關禁令。及至江戶時代第三代征夷大將軍德川家光的寬永年間，「石合戰」才正式被禁止。從那時起，它就只限於為兒童舉辦的小型活動和遊戲，以及在節日的儀式期間舉行的活動。

除了「石合戰」外，日本古代男孩子還有其他「大打出手」的端午節活動。他們會玩「菖蒲打」遊戲，即是用菖蒲枝擊打地面，以大聲者為勝、先擊斷者為輸的一種遊戲。又或是進行「菖蒲合戰」，他們以菖蒲刀或菖蒲太刀互相擊打作為模擬格鬥遊戲。

意想不到，原來日本端午節竟然會如此「勇武」呢。

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