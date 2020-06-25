【端午節】韓國傳統習俗：鬥大力比摔跤　選秀選手完美身材如韓星

今天是端午節，華人地區自然是要吃糭爬龍舟啦！但大家又有沒有想過，其他民族的端午節又會如何過呢？

▍韓國端午節三大節慶活動之一：韓國式摔跤

韓國端午節，正名為「江陵端午祭」（朝鲜语：강릉단오제），乃韓國江原道江陵市的傳統習俗。他們記念的不是屈原，而是金庾信將軍，他是統一高句麗、百濟、新羅的大功臣。傳說他小時候曾在江陵學習武藝，死後變成大關陵的山神。每年農曆5月5日，江陵市的居民都會向大關嶺的神祇祭祝，以示感恩。受中國文化影響，他們也把這一天稱作「端午節」。（參考自：【別再傻傻分不清】韓國江陵端午祭）

傳統的江陵端午祭有三大節慶活動，分別是用菖蒲洗頭、盪鞦韆及比力氣。其中「比力氣」，意指「角力」，亦即是今天【武備志】將會介紹的韓式摔跤。

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▍源起於李氏王朝 現代轉化成運動競技

韓式摔跤，韓鮮語「씨름」，英語「Ssireum」。在李氏王朝（1392—1897）興起之時，角力就已經相當流行，並擁有多個別稱，包括角戱（각희）、爭交（쟁교）等。除端午節外，民間亦會在春秋二祭、百中（백중，朝鮮的禮佛節之一）等日子舉行角力活動。及至20世紀，角力比賽日趨運動化，並在60年代引入量級制度。按照色帶的擺位，當時的角力被成兩種流派，分別是京畿道的「右式」及咸鏡道的「左式」。直至1994年，兩派正式統一，韓式摔跤協會亦在同年成立。從此，所有經官方認證的傳統角力活動，俱被稱為「韓式摔跤」。

+ 6 + 5 + 4

韓式摔跤會在一個直徑7米的圓形沙地上進行比賽。參賽者會在手腕、腰間及大腿繫上色帶，比賽時則要透過抓腰帶（朝鮮語샅바，英語Satba）來借力摔低對手。一般來說，只要能令對手膝蓋或以上的部分觸地，就能得分。跟日本相撲不同的是，將對手推出場外並不能取得任何分數，只會令賽事暫緩再開。另外，其他打擊技包括開掌打擊（Open Palm Strike）俱一律禁止。

韓式摔跤的職業賽事總共有四個級別，並各自以韓國的高山命名，即「太白」（蠅量級）、「論山」（輕量級）、「漢拏」（中量級）、「長白」（重量級）。除了男子選手，韓式摔跤亦設有女子組別，兩者比賽規則大致相同。

為了更好地發展韓式摔跤，韓式摔跤協會在2008年改組成「世界韓式摔跤協會」（World Ssireum Federation，簡稱WSF），致力在世界各地推廣韓式摔跤。德國、英國及美國等地，便先後舉辦過韓式摔跤公開賽。至於韓國政府方面，則成立了Korean Ssireum Organization，希望能夠振興這項「能展現大韓民族精神」的競技活動。

近年韓式摔跤最有名的選手要數前冠軍崔洪萬（최홍만）。他在05年加入K-1，並在同年贏得首爾站冠軍，現時他正在Road FC打拚，而現時也有不少韓式摔跤手都轉職參與其他類型的搏擊運動。

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在去年11月，韓國電視台KBS與韓式摔跤協會合作，推出最新摔跤選手節目《我是摔跤手》。

這個又被坊間私下命名為《摔跤界101》的節目，除了以韓式摔跤協會全新賽事輕量級大賽為舞台，上映摔跤選手的連場競技比賽外，重點是紀錄參賽選手日常生活和如何訓練。有傳節目以前摔跤選手、曾擁有最年輕「天下壯士」稱號紀錄的名主持姜鎬童出任主持。韓式摔跤協會希望藉著是次集競技、真人騷和紀錄片於一身的節目來推廣韓式摔跤。

有說是次體育界選秀會以摔跤運動為題材，是因為上年韓國有一段由摔跤選手Hwang Chan Seob（황찬섭）參與比賽的片段，獲得了150萬人次觀看(見上面視頻)，大家對摔跤競技熱烈討論，故而推出有關運動選秀。

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