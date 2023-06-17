劍擊亞錦賽｜羅浩天挫前一哥登頒獎台添銅　港隊男佩破9年獎牌荒

在男子佩劍世界中，韓國是一道高牆，但港將羅浩天今日（17日）在亞錦賽成功衝破了。剛踏入31歲的羅浩天，在今年亞錦男佩個人賽8強挑戰韓國前世界冠軍吳尚旭，結果以15：11力克對手，殺入4強，穩奪獎牌。



至於有韓籍新教練李旭宰上任的男子佩劍隊方面，派出何思朗、羅浩天、陳智軒及周頌羲角逐錦標。

羅浩天亦在小組賽6戰中僅敗一場，淘汰賽先後力克菲律賓及印度劍手，勇闖16強，與中國劍手YAN Yinghui交手，曾經落後2：8，但這名港將未有自亂陣腳，逐漸收窄差距，追成12：12平手後，乘勢連取3劍，並以15：12反勝，殺入8強，並突破去年的戰績。

羅浩天力爭突破上屆16強成績。（FIE）

羅浩天在8強鬥吳尚旭（Oh Sanguk），早段曾經落後2分，其後隨即追平兼反超前，以8：4領先進入休息。羅浩天表現繼續穩定，一度領先6分，即使對方隨後嘗試力追，羅浩天依然力保勝局，以15：11擊敗這名前世界冠軍，殺入4強，自2014年的林衍聰後，港隊相隔9年男子佩劍亞錦個人賽奪牌。

羅浩天與世界排名16位的伊朗劍手柏達曼（Ali Pakdaman）爭入決賽，阿天戰畢前一哥後信心大增，愈打愈有，早段連續兩劍搶攻單燈反超前，可惜隨後連失3劍，休息時落後5：8。

羅浩天休息後連取兩分，惟隨後再被伊朗劍手拉開比分，更一度落後6分，最終以10：15力戰而敗，無緣決賽，依然為港隊拿下一面銅牌。

羅浩天16強反勝中國劍手後，仰天慶祝。（FIE圖片）

至於何思朗，小組同樣僅負一場，淘汰賽先以15：3大勝新加坡劍手，其後再以15：10擊敗伊朗劍手，16強挑戰韓國「前一哥」吳尚旭。今仗戰情緊湊，何思朗中段一度領先9：6，吳尚旭隨後收復失地，雙方打成10：10及11：11平手，再被這名韓國劍手拉開3分差距，即使何思朗末段連取2分，依然未能擊敗對手，結果以13：15飲恨而回，無緣8強。

另一港將陳智軒則以15：11力克約旦的TAHLA Abdallah闖入32強後，不敵世界排名第16的Ali Pakdaman無緣晉級；周頌羲以9：15不敵伊朗對手BAHER ARASBARAN，64強止步。

港隊亞錦賽名單：



男子花劍：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子花劍：鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄

男子重劍：方凱申、吳浩天、周澤軒、何瑋桁

女子重劍：江旻憓、陳渭泠、連翊希、佘繕妡

男子佩劍：何思朗、羅浩天、周頌羲、陳智軒

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

