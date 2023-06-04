劍擊｜朱嘉望重拾亞運希望激動落淚　何瑋桁封王重奪「香港一哥」

由賽前本地排名第7、以為杭州亞運資格無望的朱嘉望，在周六（3日）的康文署劍擊錦標賽8強擊敗強敵陳渭泠，最終勇闖決賽奪得亞軍。

「係咪真㗎？係咪真㗎？」去年排名跌出前4後徘徊放棄邊緣，賽前沒有計算本地賽分數，一心只想打好比賽的她，賽後難以置信大有機會重獲亞運資格，激動落淚。

全職6年，可以參加的大賽甚至奧運都已去過，這一年的挫敗和挑戰，讓她體會劍擊世界並沒有必然的機會。



作為杭州亞運資格的最終爭奪戰，男女子重劍隊在本地賽展開激鬥，在總會截標前的最後一場比賽，爭取更高積分排名。據香港劍擊總會選人準則，本地排名前四劍手將獲亞運資格。世界排名第一的江旻憓與佘繕妡以排名穩奪個人賽席位，陳渭泠亦以國際賽成績佔第三。

女重焦點原落在東京奧運代表連翊希身上，她與小將方心賽前並列第四；以5分落後二人、名列第七的朱嘉望，不僅已不被列入下月亞錦賽名單，她對杭州亞運亦早不抱期望，「今日沒想過排名、分數，只是打比賽就想取得冠軍。」

朱嘉望闖入決賽，最終以6：15不敵佘繕妡奪得亞運，在總會截標前趕上亞運「尾班車」。（夏家朗攝）

然而，就在朱嘉望對戰陳渭泠的8強劍道上，她以15：10擊敗被看高一線的後者，扭轉了女重形勢。她獲勝後難掩激動吼叫，一吐烏氣，卻非因為爭資格。「好開心做到主動打法，把練到的戰術發揮出來。我太久沒有得獎了，入4強已好開心，今年跌到本地第7，好辛苦，要自費出去比賽。」

朱嘉望去年中跌出本地排名前四，在奪亞軍後釋放壓力哭成淚人。（葉詩敏攝）

女重賽前焦點是並列第四的連、方兩人之爭，排第七的朱嘉望狀態大勇闖入決賽，在連翊希於4強止步下，以劍總的本地賽積分計算，朱嘉望升上第四名可望出戰亞運（最終名單仍待劍總落實公布）。

以上的一連串排名計算，朱嘉望聽後一臉茫然，「係咪真㗎？係咪真㗎？」記者表示以積分數字上來說是「真」，她聽後驚嘆一聲「Oh My God」。難以置信後，是激動落淚，這數分鐘的情緒反應，就如她去年跌出前四後的高低起伏。

朱嘉望對或有機會出戰亞運感難以置信。（葉詩敏攝）

「我很久未試過跌出前四，這陣子自費出去打比賽。」她說到排名時禁不住哭成淚人，「真的好想放棄，但家人一直繼續支持我，說自費也不緊要，但我出去比賽又打不好，所以很不開心，這陣子壓力很大，今日好似為自己爭一口氣。」她抹了抹眼淚，低啞着聲音續說：「這一年好辛苦，我就快放棄了，但每當想放棄，總會畀返少少（希望）你。」

（左起）陳祉澄、佘繕妡、朱嘉望、連翊希。4強止步的連翊希坦言已盡全力比賽，即使未獲亞運資格未感太失望，會支持隊友。（葉詩敏攝）

自2010年以兼職運動員身分出戰亞洲青年錦標賽開始，今年是她第一次未獲選入亞錦賽名單。去年狀態低沉，本地賽也久違打入決賽，她的上一個冠軍已數到2019年挑戰盃。

亞錦賽、世界盃、世錦賽、東京奧運，她直言作為一名運動員，可以參加的大賽都已參加過，她坦言之前視比賽機會「太Take it for granted（必然）」。「運動員有起有跌，是這一年先學識調整心態。跌出前4對我來說是挑戰，我年紀不小了，要學習處理。」她直言：「不想再跌出去前四，真的好辛苦，會怪自己明明是全職都打不好，好大壓力。這面獎牌背後難以用言語形容，但是值得的。」

「這個亞軍令我可以更正面面對最近的挫折，重拾信心。」朱嘉望說。（葉詩敏攝）

全職第6年，她坦承不時會因挫敗而想放棄，堅持下去是因為她知道：「你可以好愛劍擊，但要明白劍擊不會日日都好愛你，近10年打劍生涯學會了，它不愛你時要另找方法愛它。」聽起來很玄，不要以為她興奮得語無倫次，解讀這番說話，大概她正告訴我們，運動員每天的狀態有起跌變化，遇到難關不是放棄，而是找方法令自己繼續堅持熱愛之事。

何瑋桁近況大勇，封王後重奪香港「一哥」位置。（夏家朗攝）

何瑋桁封王 重奪本地一哥位置

男子重劍方面，賽前與吳浩天同分並列第二的何瑋桁，今日先後擊敗葉國灝、甘俊豪、汪承毅，再於4強以15：10勇挫方凱申闖決賽，終以15：13險勝周澤軒封王。由去年底本地排名一度跌出前10，及後在今年5月哥倫比亞大獎賽8強止步，久違的本地賽冠軍更令他相隔約4年重奪香港「一哥」位置。

何瑋桁（右）在決賽擊敗周澤軒，後者也以排名前四躋身亞運名單。（夏家朗攝）

「好開心，但不能那麼開心住，要收拾心情準備接下來的大賽。」何瑋桁笑說。他在去年跌出前四後，今年有三站比賽自費出國，積極爭取積分，「也因此前幾個月好像沒什麼顧慮，『爛命一條』衝到就衝，反而令我沒那麼大壓力，認真對待比賽，盡快再爭回前四。」

由去年狀態低迷到今年在大獎賽躋身8強、直到今天在本地賽封王，何瑋桁坦言很大激勵：「不要說是本地排名第一，公開賽也久違取得第一，一下子好像好多成績，又大獎賽8強，自己都需要時間消化。」雖然個人賽資格仍待落實，他期望能與隊友在亞運團體賽取得佳績。

吳浩天在8強與方凱申戰至「決一劍」憾負，後者最終奪得季軍。（夏家朗攝）