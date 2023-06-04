劍擊｜崔浩然歸隊兩年努力追趕　預期外的亞運劍指團體賽金牌

2018年雅加達亞運後一度退役的花劍港將崔浩然，在2021年歸隊重新出發，兩年來努力重拾狀態追趕世界。

他在周日（4日）的康文署劍擊錦標賽封王，料憑本地排名積分取得杭州亞運資格，復出時僅以巴黎奧運為目標的他，相隔五年第三度出戰亞運，他坦言「很不容易」。



康文署劍擊錦標賽今日續在香港公園體育館舉行，男子花劍港將分途出擊，力爭在總會截標前累積分數，以取得杭州亞運資格。

張家朗和蔡俊彥以世界排名第3及第18，確保杭州亞運兩個花劍個人賽席位，避戰今項賽事。餘下兩個團體賽資格，是分數相近的崔浩然、楊子加和吳諾弘之爭。賽前在本地排名僅以4分領先吳諾弘的崔浩然，晉級路上未遇太大威脅，8強以15：3擊敗朱瀚霖後，4強再以15：9輕取蔡子樂，晉身決賽。

最終他以15：10擊敗首闖決賽的18歲小將梁千雨，相隔兩年於本地賽奪冠；料可以本地排名第三獲亞運資格，惟最終遴選名單仍需待香港劍擊總會落實。

崔浩然在決賽擊敗梁千雨封王。（廖雁雄攝）

「今日正常發揮到水平，賽前並沒有特別計分（爭亞運資格），只想一場一場打好。」崔浩然於2018年雅加達亞運勇奪團體及個人賽兩面銀牌後，在社交網站發表退役感言，並在2021年宣布回歸港隊重新訓練，劍指2024巴黎奧運。歸隊後努力趕上當時新教練Greg Koenig的訓練，以及兩年間追過自己的隊友。

杭州亞運本來不在他的計劃內，30歲的他坦言：「今年轉了本地排名計分制度（國際賽成績計算在內），加上亞運延期一年，我都會有把亞運當目標。要與隊友爭亞運資格，是開心的，隔那麼多年第三次去亞運，真的很不容易。」

崔浩然（左）指歸隊後最大改變是打法多了變化，「不會說勁了，但比起以前是不同了。」（廖雁雄攝）

崔浩然在上屆亞運奪得兩銀，今年若能征戰杭州，未能出戰個人賽的他以團隊賽金牌為目標，「去到都是打團體賽，想衝金牌，上屆我們取得銀牌，但我當時受了傷未能上陣。」他將隨隊出戰月中的無錫亞錦賽，除了爭取個人最佳成績，由於該賽是巴黎奧運團體項目積分賽之一，他表示會與男花隊力爭佳績。

目標不變，他冀能與隊友在巴黎奧運並肩作戰。

梁千雨（左一）去年轉全職後首次在公開賽奪獎，「是一個肯定。」（廖雁雄攝）

梁千雨全職後首奪本地獎項

亞青金牌梁千雨去年考畢中學文憑試後轉任全職劍手，他今日先後擊敗隊友李逸朗與吳諾弘，闖入決賽不敵崔浩然摘亞軍。惟對戰表現不落下風，末段曾主攻得手壓逼對手。

他在領獎後難掩興奮，滿臉笑容說：「這是我全職後第一個公開賽獎牌，亦是2019年後第一個獎。當中曾經有好多質疑，因為經常都8強、16強止步，本地排名又在8、9名游走，說沒有質疑自己是假的，所以今日這個亞軍是一個肯定。」

梁千雨先後擊敗隊友李逸朗與吳諾弘晉級，最終奪得亞軍。（廖雁雄攝）

梁千雨（右）喜與哥哥梁天晴雙雙在本地賽奪獎，後者取得男子佩劍季軍。（葉詩敏攝）

楊子加與吳諾弘分別以16強和8強止步，惟因前者在計算最佳四場賽事積分後仍比吳諾弘高分，力保前四位置和出戰亞運團體賽機會。楊子加將隨隊出戰亞錦賽，他冀能重拾狀態，在賽事突破個人8強最佳成績。