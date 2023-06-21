黃子圖・小宇宙｜三項鐵人三倍堅持　努力鍛煉如三刀流卓洛｜有片

大宇宙之所以浩瀚，因為每個小宇宙——即是每一個人——都在迸發璀璨耀眼的光芒。

發掘未知的潛能，不就是一次有趣的探索？這個夏天，我們找來12顆香港隊未來之星，來一趟天馬行空的手繪之旅、聊一場可愛直率的真摯對談。每一個習慣、每一件小物，拼湊出獨一無二的他和她，然後，聚合成森羅萬象的神奇宇宙。



黃子圖（Tszto），25歲，香港三項鐵人代表。

他的故事由四次出戰亞洲錦標賽青年組均失落獎牌開始，卻在渣打香港馬拉松10公里青少年組別4連冠。

作為三鐵選手，跑步成績順意，主項卻欠缺具代表性獎項，心裏不是味兒。

後來，他在2018雅加達亞運摘下三鐵男女混合接力銅牌，一年後終在亞錦賽奪得U23組別亞軍。

這名還未有金牌加持的三鐵選手，就如他最喜愛的《海賊王》角色一一卓洛（台譯：索隆），立志成為世界最強劍士而努力不懈鍛煉。靜候時機爆發，也是鍛煉的一種。



關於黃子圖的小宇宙

黃子圖的手繪世界。（黃寶瑩攝／黃子圖繪）

黃子圖的手繪世界

單車、游泳、跑步、單車帽和泳鏡，黃子圖一邊笑一邊苦惱怎樣畫畫，還嘲笑跑步的姿勢畫得像隻青蛙。三項鐵人運動的元素之外，他還畫上了家中的迷你貴賓犬「Shadow」，以及親密戰友的耳機。

「啊！我畫到她好像熊，對唔住我隻狗，哈哈！」子圖把畫好的耳朵改了又改，心疼的說Shadow已經14歲。個性溫和的他說起愛犬更加「暖男」，在抽卡答題中曾問到「如果明天就死亡，會想做什麼」，子圖即笑着回答，一定不會練習，「應該會陪住我隻狗，揸車聽歌」，可見Shadow在他生命中的重量。

子圖拿出了iPhone打開播放清單，分享了他喜愛的獨立音樂，也有流行歌曲、HipHop，他笑言其實什麼都會聽。不過有一首歌，他獨愛在比賽前聽，就是內地樂隊「南征北戰」的《我的天空》，一首關於追隨夢想的歌曲。而他的夢想，就是披着港隊戰衣，跑更快，衝更遠。

黃子圖閒時愛看動漫，喜愛《海賊王》角色卓洛因為他刻苦鍛煉。（黃寶瑩攝）

香港三項鐵人代表黃子圖。（黃寶瑩攝）

黃子圖的Q&A

關於三項鐵人

問：什麼時候開始接觸三鐵？

答：12歲開始接觸三項鐵人。小三時先是參加游泳興趣班，之後在水運會收到兩項鐵人（游泳、跑步）的宣傳單張並參加了比賽，結果取得了第一名。那時便開始想了解這個項目，才發現原來是有三個項目的，本身我也會踩單車，就嘗試參加三鐵比賽，慢慢加入了這項運動。

問：兼練三項會很「Chur」嗎？

答：會呀（笑）。很多人覺得一個項目已經很辛苦，三項其實是三種不同的辛苦。三鐵的樂趣是，三項不同的運動，在每一個細節都好重要，例如游泳落水、上水的技巧，體力分配也很重要；如果游水出盡全力可能會不夠力踩單車，但留力的話，去到最後跑步發揮不到便追不上對手，所以好多不同戰術、技術去讓自己發揮更好。

游泳、單車、跑步三項中，黃子圖的跑步成績最亮眼。（黃寶瑩攝）

問：什麼時候加入港隊？

答：約15歲時加入港青，至今也差不多十年了。

現在我在港隊中也算是一個「老嘢」，我是第三最年長隊員。我們隊中沒有分輩份，什麼「師兄」、「師弟」，因為大家都好熟，入得港隊都有一定實力，不會有高低之分，年紀大一點只是經驗多一點，我們傾偈什麼都會講的。

問：你有沒有偶像或學習對象？

答：Kobe（高比拜仁）是我的學習目標和偶像。我最欣賞是他的態度，自律性非常之高，對自我追求好嚴謹，也做好每一個細節。我覺得自己在細節這一方面仍有不足，如作息和恢復時間。Kobe在運動上追求極致，我也未能做到這個水平。

問：眼中的三鐵隊是怎樣？

答：雖然隊中有很多不同膚色、種族的人，但我們就好像一家人般。因為每一日都相處至少4、5個鐘，除了訓練，休息、吃飯都一齊，所以更加似是兄弟姊妹般的存在。

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自言「大食」卻胖不起來，算不算奢侈的煩惱？（黃寶瑩攝）

問：分享最難忘一次比賽經歷。

答：其實在4年（屆）的亞青賽（亞錦賽青年組別），我都是發揮不佳，未能取得任何獎牌，非常之失落。因為身邊的隊友都奪得過不同顏色的獎牌，甚至有一年是香港隊包辦了三甲。

最難忘是（自己）最後一年的亞青賽，知道是我最後一次能站上（亞青）頒獎台的機會，給自己好大壓力，最後那場比賽是我發揮得最差的一次。令我最深刻的是，4年的青年組別努力好像白白浪費了似的，也辜負了教練和家人的期望，當時是很大壓力，曾質疑自己該不該繼續留在三鐵項目。

但升上成年組後，由兼職轉當全職運動員，有更周全和專注的訓練，在新教練下亦有不同的訓練模式，甚至輔導了我的自信問題，讓我更能有信心地站上起跑線，盡情享受比賽。

問：你的目標和期望是？

答：希望能在亞運會奪得獎牌，以及代表香港參加奧運會。

游水、單車、跑步；很辛苦，但很鍾意，所以堅持。（黃寶瑩攝）

黃子圖個性較慢熱，友善的努力配合拍攝。（黃寶瑩攝）

關於自己

問：你眼中的自己？

答：我個性較慢熱一點，與隊友能打成一片，但對陌生人或外國選手，需要點時間才能變熟，更放得開自己。

問：平時訓練以外喜愛做什麼？

答：平日喜愛打機、看動漫和睡覺。《海賊王》、《排球少年》、《衝鋒21》都是我愛看的動漫。

我喜愛《海賊王》其中一個角色卓洛*，因為他是為了成為最強，而最勤力鍛煉自己的人。

*卓洛：立志成為世界最強劍士，他在練習劍術同時，也作各種負重訓練，增加自身肌肉強度。努力鍛煉身體是該角色的人設。



問：最想有哪種超能力？

答：想要多幾種超能力（笑）。識飛、識穿梭，那就不用搭車，可以睡晚一點。

黃子圖夢想像老虎追捕獵物般跑得那麼快。（黃寶瑩攝）

問：你最天馬行空的夢想是？

答：想好像老虎追捕獵物般跑得那麼快。（不是豹較快嗎？）因為我屬虎，哈哈。

問：做過什麼最瘋狂的事？

答：三鐵本身已是很瘋狂的事（笑）。

三鐵中，我覺得踩單車是最辛苦，因為時間是最長，游水大約15至20分鐘，單車差不多是一小時，跑步則約半小時。跑步雖然是我較強一項，但因為是最後一項，之前體力消耗已很大，所以都有難度的。

黃子圖習慣在比賽前聽歌，讓自己更專注。（黃寶瑩攝）

問：有沒有賽前小習慣？

我喜歡在比賽前聽歌，一來可以讓自己靜心下來，二來聽歌可以帶動到情緒和動力，專注在比賽上，讓自己發揮得更加好。

我會聽一些節奏快、亢奮的歌曲，特別喜歡聽台灣歌手南征北戰的《我的天空》，那首歌是關於追隨夢想的。

點擊01體育Instagram 即睇黃子圖的五件事：

除了流行歌曲，黃子圖的播放清單還收藏了很多獨立音樂（Indie）。（黃寶瑩攝）