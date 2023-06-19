劍擊亞錦賽｜張家朗16強不敵日本飯村一輝　無緣衛冕

亞洲劍擊錦標賽第3日，張家朗在男子花劍個人賽16強落敗，無緣衛冕，隊友蔡俊彥、楊子加及崔浩然則力爭8強席位。女子佩劍個人賽亦於今天上演，朱詠翹16強止步。



張家朗力爭衛冕亞錦賽。（FIE）

男子花劍港隊由張家朗領銜，與蔡俊彥﹑崔浩然及楊子加分途爭冠。張家朗在2016年首度成為亞洲冠軍，當時就在無錫，今年重返福地，力爭衛冕。

劍擊．亞錦賽｜張家朗登場爭衛冕 重返福地衝擊今季首冠

張家朗在小組賽輕鬆6場全勝，僅失11分，以3號種子躋身淘汰賽；楊子加亦在小組賽5戰全勝，被列第8種子。至於蔡俊彥與崔浩然則錄得5勝1負。蔡俊彥被列為13號種子，首圈鬥中華台北小將 LIU Yin-Yuan，並以15：7輕取對手，其餘3名港將則首圈輪空。

張家朗次圈對菲律賓的Sammuel Tranquilan，這名「世界三哥」僅花1分20秒，便以15：2大勝對手晉級。蔡俊彥面對烏茲別克劍手Doniyor Sadullaev，未遇太大壓力，同樣只花一節以15：3輕鬆勝出。崔浩然對澳洲劍手Joseph Glasson，力戰下以15：13驚險過關，16強將與輕取哈薩克劍手的隊友楊子加對壘，4名港將齊躋16強。

但張家朗在16強遇上日本劍手飯村一輝，表現未如理想，僅打一個回合，就以9：15落敗，未能蟬聯亞洲冠軍。蔡俊彥鬥韓國劍手Lee Kwanghyun，一度落後1：7，其後急起直追，末段追至13：13平手，可惜以14：15一劍飲恨，加上崔浩然不敵楊子加，3將16強止步。楊子加成為唯一晉身8強的港將。

張家朗以3號種子躋身淘汰賽。（資料圖片／FIE圖片）

朱詠翹不敵中國劍手無緣8強

女子佩劍方面，港隊由歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊出戰。

朱﹑梁﹑薛三人小組同樣錄得4勝2負，首圈輪空。至於「大師姐」歐倩瑩，小組賽勇挫日本「一姐」江村美咲，最後以3勝3負完成小組賽，首圈與菲律賓劍手Allaine Nicole Cortey碰頭，結果以15：9淘汰對手晉級。

朱詠翹先以15：6大勝菲律賓劍手晉級，16強將鬥中國劍手YANG Hengyu，可惜以13：15力戰而敗，無緣8強。梁洛文與薛雅齊分別不敵烏茲別克及中國劍手，而歐倩瑩則以4：15被江村美咲淘汰，32強止步。

港隊亞錦賽名單：



男子花劍：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子花劍：鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄

男子重劍：方凱申、吳浩天、周澤軒、何瑋桁

女子重劍：江旻憓、陳渭泠、連翊希、佘繕妡

男子佩劍：何思朗、羅浩天、周頌羲、陳智軒

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

