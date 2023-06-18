劍擊．亞錦賽｜張家朗登場爭衛冕　重返福地衝擊今季首冠

在中國無錫舉行的亞洲劍擊錦標賽，重劍「一姐」江旻憓在首日賽事順利衛冕，另一位力爭蟬聯亞洲冠軍的港將張家朗明日（19日）登場，這名「香港劍神」縱然今季未有錦標落袋，但他的戰績依然亮眼。



+ 10

東京奧運過後，張家朗除了獲得一面金牌，他的劍擊生涯亦再上一層樓，上季曾經成為世界第一﹑贏得世界盃分站冠軍﹑世錦賽殺入4強。至於去年的亞錦賽，張家朗連挫3個中國劍手，最終贏得個人第2個亞錦賽冠軍。

雖然張家朗今季戰績不及上季，但絕對不失禮，這位「香港劍神」今季曾3度殺上頒獎台，其中兩次晉身決賽，兩次同樣屈居亞軍，助張家朗再度挑戰「世一」位置，最終與意大利劍手馬連尼同得187分，惜分站成績不及對方，故此排次席，如今再輕微下滑至第3位。

張家朗2016年首度成為亞洲冠軍，當年的亞錦賽正正在無錫舉行，今年重回福地又會否對他衛冕﹑第三度稱霸亞錦賽有幫助？

張家朗今季佳績：



巴黎站世界盃：季軍

釜山站大獎賽：亞軍

墨西哥站世界盃：亞軍



張家朗今季3度登上頒獎台，唯獨是與冠軍無緣。（FIE圖片）

亞錦賽沒有一眾來自意大利﹑美國及法國等的強手，而世界排名第3的張家朗，是今屆亞錦賽中排名最高並唯一在前十的男花劍手。日本的松山恭助是排名上最接近張家朗的劍手，如今排13，而日本的敷根祟裕（世界排名第17）及隊友蔡俊彥（世界排名第18）緊隨其後，中國的莫梓維﹑許杰及一眾韓國劍手，實力同樣不容忽視，也是張家朗爭衛冕的勁敵。

除了張家朗，另一港將蔡俊彥當然有力爭標，Ryan今季世界排名跌出前16，當然希望透過今年亞錦賽爭取好成績，提升世界排名外，亦關乎爭奪巴黎奧運資格的形勢。

劍擊亞錦賽｜羅浩天挫前一哥登頒獎台添銅 港隊男佩破9年獎牌荒

劍擊．亞錦賽｜江旻憓連挫兩韓國劍手衛冕成功 第3度膺亞洲冠軍

蔡俊彥除了是隊友張家朗爭衛冕的勁敵，他亦要為巴黎奧運搶分。（資料圖片/鄭子峰攝）

張家朗（左二）和蔡俊彥（右一）分別成為今屆亞錦賽的金牌和銅牌得主。（FIE）

港隊亞錦賽名單：



男子花劍：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子花劍：鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄

男子重劍：方凱申、吳浩天、周澤軒、何瑋桁

女子重劍：江旻憓、陳渭泠、連翊希、佘繕妡

男子佩劍：何思朗、羅浩天、周頌羲、陳智軒

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

