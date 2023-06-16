劍擊｜亞錦賽周六開鑼江旻憓率先登場　兩國劍手成爭衛冕最大阻力

一年一度的亞洲劍擊錦標賽將在周六（17日）開鑼，港隊在廣州二沙島進行最後備戰後，日前轉赴無錫，準備出戰在中國無錫一連6日上演的亞錦賽。港隊去年在亞錦賽拿下2金1銀4銅的佳績，除了衝擊獎牌外，今年賽事更有不同意義。

亞錦賽首日賽事，由「一姐」江旻憓打頭陣，Vivian自去年亞錦封王後，強勢一直延續至今，力爭第3度稱霸亞洲。



港隊是劍擊亞錦賽的頒獎台常客，往績亮眼，港隊歷年誕生過3名亞洲冠軍，張家朗﹑江旻憓及張小倫先後奪冠。

港隊在2022年的亞錦賽，張家朗及江旻憓分別奪得生涯第2次的亞洲冠軍，蔡俊彥及陳渭泠亦在個人賽袋走銅牌。團體賽方面，女子重劍摘銀，男子佩劍及花劍各添一銅，最終以2金1銀4銅的成績完成賽事，獎牌榜列第3位，僅次韓國及日本兩支勁旅。

港隊眾將今年除了爭取再上頒獎台外，亦有其他意義。今次亞錦賽是亞運的前哨戰，更可以窺探其他對手，為亞運做好準備。與此同時，今年亞錦賽亦會計算奧運積分，若要爭取巴黎資格的話，今次賽事是搶分的大好機會。

亞錦賽由本周六起，一連6日在中國無錫上演，港隊派出24名劍手參與所有項目，首日先由男子佩劍及女子重劍打頭陣，世界排名第一的江旻憓將率先登場。

港隊亞錦賽名單：



男子花劍：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子花劍：鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄

男子重劍：方凱申、吳浩天、周澤軒、何瑋桁

女子重劍：江旻憓、陳渭泠、連翊希、佘繕妡

男子佩劍：何思朗、羅浩天、周頌羲、陳智軒

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊



亞錦賽賽程：

一姐江旻憓爭衛冕 中﹑韓劍手成最大阻力

江旻憓在今季重登「一姐」之位，氣勢如虹。翻查往績，Vivian自上年亞錦賽封后後，世錦賽再躋頒獎台，而她在今季繼續強勢，全季4度殺上頒獎台，其中3次晉身決賽，奪得一冠兩亞一季的耀眼戰績，而她全季僅得一站未能打入8強（南京站世界盃），這種穩定的發揮助她在上月重登「世一」位置。Vivian在最近兩站皆打入決賽，足證她的狀態有多好。

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江旻憓今年首次奪得大獎賽冠軍。（FIE）

江旻憓爭衛冕，主要對手離不開中﹑韓兩國。韓國「二姐」宋世羅﹑康永美及崔仁晶都是Vivian的老對手；中國隊方面，東京奧運金牌得主孫一文近期復出，實力同樣不容忽視，將會是Vivian爭金的一大阻力。

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江旻憓今季戰績：



塔林站世界盃：第6位（8強）

溫哥華站世界盃：亞軍

多哈站大獎賽：季軍

巴塞隆拿站世界盃：第5位（8強）

布達佩斯站大獎賽：第6位（8強）

南京站世界盃：第10位（16強）

卡利站大獎賽：冠軍

富吉拉站世界盃：亞軍

