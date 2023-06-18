劍擊．亞錦賽︱男子重劍女子花劍8港將小組全晉級　鄭曉為5戰全勝

亞洲劍擊錦標賽第二日賽事上演男子重劍及女子花劍個人賽事，早上的分組賽8位香港代表均有理想發揮，全數晉級64強淘汰賽，力爭獎牌。



港隊在首日賽事已創下佳績，江旻憓在女子重劍個人賽奪金，第三度成為亞洲冠軍。羅浩天在男子佩劍亦得到一面銅牌，港隊首日已有兩面獎牌落袋。

方凱申為首的男子重劍隊，在亞錦個人賽小組賽4將全數晉級。（資料圖片／羅君豪攝）

次日賽事男子重劍隊派出方凱申、吳浩天、周澤軒、何瑋桁出戰，小組賽周澤軒6戰5勝，方凱申5戰4勝，吳浩天和何瑋桁則分別6戰4勝，4將全部晉級64強賽事。周澤軒淘汰賽首輪面對20歲泰國小將Chinnaphat CHALOEMCHANEN，這位28歲港將開局已連取4分，終以13：7大比數擊敗對手，率先晉身32強。

女子花劍方面，4位港隊女將鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄同樣發揮不俗，鄭曉為5戰全勝，陳諾思、符妤名、關渝澄分別6戰4勝，同樣全數晉級64強淘汰賽。

鄭曉為在亞錦賽小組賽5戰全勝晉級。（資料圖片／鄭子峰攝）

港隊亞錦賽名單：



男子花劍：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子花劍：鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄

男子重劍：方凱申、吳浩天、周澤軒、何瑋桁

女子重劍：江旻憓、陳渭泠、連翊希、佘繕妡

男子佩劍：何思朗、羅浩天、周頌羲、陳智軒

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊



亞錦賽賽程：