劍擊．亞錦賽｜羅浩天忘我發揮首摘銅　高壓下豁出去打出代表作

有人說，運動員好幸福，因為可以把自己的興趣變成職業。不過運動員不是一份朝九晚五、「打份工」的職業，每天訓練是基本，還有對自己的期望、成績、壓力等，彷彿每天也在磨滅對這個興趣的熱誠。

日前剛踏入31歲的羅浩天，由16、17歲代表男子佩劍港隊至今，屈指一算，人生近一半時間也背負港隊之名出戰。是光榮，是使命，也是一種令人心累的壓力，佩劍港隊今年迎來巨變，新教練來港執教下，羅浩天「攰上加攰」。

今年亞洲錦標賽個人賽後，羅浩天直言：「這一切都是值得的！」



羅浩天力爭突破上屆16強成績。（FIE）

在無錫舉行的亞洲劍擊錦標賽首日賽事，早在江旻憓成功衛冕前，場館內傳來一陣歡呼。

港隊男子佩劍代表羅浩天在8強，挑戰韓國前世界冠軍吳尚旭（Oh Sanguk），這名前一哥是人所共知的難打，即使傷癒不久，對任何劍手而言，也是一面高牆，羅浩天當然是稍為被看低一線的一方。戰情與預想有出入，羅浩天曾經最多領先過6分，就算吳尚旭力追，這名31歲的港將依然保住勝局，最終以15：11成功擊退高牆，首度躋身亞錦賽4強。

力克吳尚旭前，羅浩天鬥中國劍手Yan Yinghui時，在落後2：8的情況下大逆轉，力追至12：12，再乘勢反勝對手15：12晉級。

「老實講我自己都唔知贏乜！」阿天回想比賽經過時坦言，就像「斷了片」一樣，那些片段都是由隊友告訴他，「當時好似入咗個Zone入面咁，好專注，聽到教練指示，然後專心執行第一步，其餘就靠自己反應去應對。」

劍擊亞錦賽｜羅浩天挫前一哥登頒獎台添銅 港隊男佩破9年獎牌荒

羅浩天（左）8強惡鬥韓國前一哥吳尚旭。（FIE圖片）

究竟羅浩天點贏？不如由現場有份見證的人為大家娓娓道來。

隊友陳智軒如此說道，「（羅浩天）16強對中國（劍手）時開段比較被動，休息時韓國教練指點後，打法變得非常主動，以簡單直接為主，針對性部署隨即收效。然後對吳尚旭，他已經完全進入了狀態，打乜有乜，把握到對手狀態一般的機會，總括而言，就是打得非常好。」

港隊領隊林衍聰表示，除了羅浩天本身的發揮外，與李旭宰教練之間的互信也是關鍵。「（羅浩天）對中國劍手時，開段精神狀態未準備好，所以落後2：8，然後李教練取代法國教練督師，不斷叫阿天集中及進攻，打到對手有啲驚同手軟，然後分差收窄再反勝。其後對吳尚旭時，始終李教練對韓國打法熟悉，有針對部署，加上教練與劍手之間的信任，阿天聽到指令就執行，最終就得到呢個結果。」

羅浩天勇挫吳尚旭後，與李旭宰教練相擁慶祝。（FIE圖片）

縱然羅浩天隨後力戰不敵伊朗劍手柏達曼，依然勇奪一面銅牌，這塊獎牌對他、或是對男子佩劍港隊同樣意義重大。對上一位在亞錦個人賽奪牌的男佩劍手，就是今次港隊領隊、佩劍「大師兄」林衍聰，那已經是2014年的事，不經不覺已是9年前。

場上非常肉緊、激情的羅浩天，離開劍道，回復一貫的平靜及寡言，「好滿意（今次成績），今日（昨日）感覺好好，打到好忘我，完全唔知發生咩事。第一次拎亞錦個人牌，都係對之後亞運嘅強心針。」

羅浩天4強鬥伊朗劍手，惜未能再下一城入決賽。（FIE圖片）

身體心理壓力夾擊 羅浩天高壓下豁出去

站上頒獎台一刻，當然高興，但今季對阿天而言，其實是充滿挑戰，最大的挑戰就是韓籍教練李旭宰上任。韓式的執教風格以強硬見稱，訓練量大兼且刻苦，打法亦有所不同，而李教練對眾人也十分嚴厲，佩劍港將們需要時間適應及磨合的同時，隊內亦瀰漫高壓氛圍。

強度高的訓練，本身也需時適應，再加上這種強硬風格，令港將們就像活在壓力煲中，長期被身體及精神上的疲勞夾擊，但又不得不練，彷彿跌進懷疑人生的惡循環，同時影響阿天今季的表現，全季僅得一站打入正賽。

羅浩天亞錦賽勇挫強敵，打出生涯代表作。（FIE圖片）

運動員除了應付日常訓練外，也有不少內耗，與自己說話、調整目標、心態等，每一件事也耗損心力。羅浩天由16、17歲起代表港隊四出征戰，至今已經有14、5個年頭，心中自不然累積了一點點的心累。

當林衍聰掛劍後，阿天成為隊中資歷最深一人，亦被李教練十分看重，這似乎再增添了他的負擔，壓力指數愈來愈高，被迫至崩潰邊緣的阿天，在今次亞錦賽前決定豁出去，為自己找個喘息空間，「心態上當每一場也是最後一場，反而更放鬆一點，只好盡全力就好了。」

就算身體及精神上有多疲累，原來一塊獎牌就能醫百病。打出生涯代表作的阿天，直言一切都是值得的，「近期訓練真是好辛苦、好辛苦，體能上及心理上同樣承受巨大的壓力，但當我贏得這塊牌時，好像我這些刻苦、疲累都變得有價值，一切都是值得的！」

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