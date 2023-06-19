劍擊．亞錦賽｜楊子加首奪個人賽獎牌　4強憾負中國劍手無緣決賽

當張家朗與蔡俊彥意外16強止步，楊子加成為港隊男子花劍的希望，成為唯一一位打入亞錦賽8強的港將，結果他不負眾望，以15：12力克中國劍手晉級，穩奪獎牌，亦是生涯首度摘下亞錦個人賽的獎牌。



劍擊亞錦賽第3日，上演男子花劍個人賽，上屆金﹑銅牌得主張家朗與蔡俊彥分途出擊，想不到兩人於16強分別不敵日本及韓國劍手，無緣獎牌。16強另一場賽事，上演港隊內鬥，由楊子加（Calugi）與崔浩然爭奪8強席位。

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楊子加中段落後，其後以14：11反勝隊友，成為唯一殺入8強的港將。男子花劍港隊對上一次在亞錦賽失落個人賽獎牌，已經要數到2014年，楊子加背負全隊的希望，與中國劍手陳海威碰頭。

Calugi早段曾經落後，其後一口氣連取7分，扭轉局勢，領先9：4，並以11：8的優勢完成首節。面對對手次節力追，楊子加依然頂住壓力，結果以15：12力克對手，生涯首度殺入亞錦個人賽4強，穩奪獎牌。楊子加晉級後立即與教練Maurizio相擁，而曾經執教港隊的中國隊教練汪昌永亦鼓掌致意。

楊子加與另一中國劍手﹑世界排名第27位的莫梓維爭奪決賽席位，雙方未曾在淘汰賽交手。楊子加開段連取兩分，隨後在莫梓維的進取進攻下，連失數劍，由領先變落後，分差再被拉開，最終以8：15力戰而敗，無緣決賽，楊子加依然摘下一面銅牌。