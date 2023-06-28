車路士轉會最新消息︱美臣蒙特自宣離隊　艾度亞文迪投奔沙特

車路士在新班主托德波里大開水喉增兵下，2022/23球季戰績不進反退，恥辱地以第12名完成，整季只能以一個亂字形容。藍軍聘得普捷天奴為新領隊，希望盡快重拾正軌，需時多久才能回勇，今個夏天的轉會操作至為關鍵。

車路士同時忙於清貨與入貨，一場大換血所在難免，《01體育》將持續跟進藍軍最新轉會消息。



普捷天奴重返英超，能否立即助車路士回勇？（Getty Images）

車路士今夏引援紀錄（截至2023年6月21日）：

已收購球員：2

已離隊球員：祖奧菲歷斯、簡迪、高列巴尼、高華錫、羅夫度斯卓克

主要傳聞收購：奧森尼漢、卡些度、曹亞文尼

主要傳聞離隊：文迪、薛耶治、夏維斯、美臣蒙特、普列錫、艾斯派古達



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7月5日：美臣蒙特宣布離開車路士

美臣蒙特在社交網站發布短片，親口告別車路士，多謝車路士球迷過去18年的支持，他表示離隊是目前為職業生涯考慮的正確選擇。



美臣蒙特加盟曼聯在即 拍片告別車路士 答謝球迷18年支持

7月1日：車路士簽入尼高拉斯積遜 羅夫度斯卓克轉投米蘭

車路士正式簽從維拉利爾簽入塞內加爾前鋒尼高拉斯積遜，據羅曼奴報道，這名22歲小將與藍軍簽約8年，轉會費為3700萬歐元。



另一方面，「龍虎切」羅夫度斯卓克則正式加盟AC米蘭，雙方簽約4年，轉會費為1600萬歐元加上400萬歐元浮動條款。



艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）亦盛傳即將加盟馬體會，據羅曼奴稱，出於這名前隊長的尊重，車路士會讓他以自由球員身份離隊。



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6月29日：艾度亞文迪確認離隊 加盟沙特吉達艾阿里

門將艾度亞文迪（Edouard Mendy）確認離隊，將加盟沙特聯賽的吉達艾阿里（Al Ahli Saudi），著名記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示轉會費為1700萬鎊。



6月28日：車路士高華錫3000萬鎊轉投曼城 期待跟哥迪奧拿學嘢

應屆三冠王曼城宣布今夏首簽，以總額3000萬鎊從車路士購入29歲中場高華錫（Mateo Kovacic）。這位克羅地亞國腳與曼城簽約4年，將會穿上根度簡留下來的8號球衣。



6月27日：AC米蘭接近收購「龍虎切」取代東拿利 同時睇中普列錫

據意大利《天空體育》等多間外媒報道，AC米蘭的東拿利（Sandro Tonali）落實轉會紐卡素後，有意羅致外號「龍虎切」的中場羅夫度斯卓克（Ruben Loftus-Cheek）以取代其位置，而且交易已接近落實。



這名27歲的英格蘭球員合約於2024年到期，並可延長一年。英國《天空體育》指轉會費為2000萬鎊，同時米蘭亦有意收購希望離隊的普列錫（Christian Pulisic）。



6月26日：高列巴尼正式離隊 加盟希拉爾簽約3年

高列巴尼（Kalidou Koulibaly）正式加盟希拉爾，轉會費為2300萬歐元，簽約3年。這名塞內加爾中堅在剛過去的2022/23球季為車路士上陣23場英超，並為球隊攻入兩球。



6月25日：車路士日內落實第2簽 尼高拉斯積遜已抵倫敦

英國《天空體育》報道，22歲塞內加爾前鋒尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）即將成為車路士的第2簽。尼高拉斯積遜已抵達倫敦，相信會在今日體測，預期他會跟車路士簽下一份長約。《天空體育》及足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示，尼高拉斯積遜與「黃潛」的合約本身有3500萬歐元的解約條款，維拉利爾希望車路士一筆過找數，車路士就希望分期付款，最後車路士願意開高一點轉會費，以3700萬歐元成交，但分期付款。



6月21日：簡迪正式離隊 加盟沙特冠軍球會

沙特超聯應屆冠軍伊蒂哈德簽入32歲法國中場尼高路簡迪（N'Golo Kante）。這位2018年世界盃冠軍功臣與伊蒂哈德簽約3年，來季會跟另一法國球星賓施馬並肩作戰，簡迪將會穿上7號球衣。



簡迪結束7年車路士生涯，今夏以自由身轉會，到沙特掘金，據英國Sky Sports報道，簡迪年薪1億歐元，但英國廣播公司（BBC）則稱3年合約總值1億歐元。



相關文章：簡迪轉會伊蒂哈德同賓施馬做隊友 車路士勢成沙特聯最大「貨源」

6月21日：曼城同意3000萬英鎊購高華錫 交易料周內完成

曼城收購車路士中場高華錫（Mateo Kovacić）取得重大進展，同意以3000萬英鎊轉會費買入這位29歲中場球員。Sky Sports指，保證轉會費為2500萬英鎊，另加500萬英鎊附帶獎金條款。市場預期，交易會在短期內正式公布。



尼干古成為車路士今夏「第一簽」。（Getty Images）

6月20日：尼干古半億「上車」 藍軍今夏第一簽

車路士今夏買賣傳聞皆多，尼干古（Christopher Nkunku）成為今夏首位新成員。車路士公布從德甲球會RB萊比錫簽入尼干古，這位25歲法國國腳，勝任前場多個位置，能當前鋒也擅長踢進攻中場位置，他跟藍軍簽約6年，轉會費約5100萬英鎊（約6000萬歐元）。



尼干古表示，「踢過法甲和德甲，現在我想踢英超、世界上其中一個最強大的足球聯賽。我對新挑戰感到很興奮，能穿上車路士球衣令我很自豪。」



《倫敦晚旗報》記者Nizaar Kinsella在Twitter留言，從尼干古的轉會得見車路士瘋狂的一個球季。他表示尼干古去年夏天已接受車路士的神秘體測，當時的主帥是杜慈；當尼干古與車路士在去年12月簽約時，時任領隊是樸達；到如今尼干古正式加盟，領隊已換成普捷天奴，之間還經歷了一任林柏特。



6月20日：高華錫勢投曼城 料本周內離隊

曼城被指兩星期前已跟車路士中場高華錫（Mateo Kovacić）傾妥個人合約條款，此子不乏其他球會開出聘約，惟他一心只有曼城。轉會費預料在2500萬英鎊（約3000萬歐元）左右，曼城以如此相宜的價錢，便能以29歲的高華錫代替32歲的根度簡，是個理想選擇，而車路士亦達到清貨套現目的，雙方「情投意合」，交易料可望在本周內完成。



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6月19日：簡迪、文迪齊到沙特掘金 高列巴尼、薛耶治勢跟風

車路士陷人滿之患，沙特阿拉伯聯賽成為藍軍球星一大出路，2022/23球季大部分時間養傷、鮮為球隊上陣的簡迪同意加盟應屆冠軍伊蒂哈德，即將與法國國家隊隊友賓施馬並肩；失去正選的門將艾度亞文迪，則已同意艾阿里的合約條款，有望日內加盟。



沙特球會對車路士一班球星很有興趣，剛簽入狼隊中場魯賓尼維斯的希拉爾，正力斟中堅高列巴尼；C朗效力的艾納斯與薛耶治談判進展亦理想；換言之，車路士有望在今夏清走簡迪、文迪、高列巴尼和薛耶治4個高薪球員。



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5月31日：普捷天奴15人清貨名單

車路士新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）上任首項要務，就是要為球隊清走冗員，英國《每日郵報》開出普捷天奴一份多達15個球員清洗名單，中場悍將簡迪、「親生仔」美臣蒙特均隨時無得留低。



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