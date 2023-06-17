轉會專題｜沙特聯賽瘋狂搶人才背後　王儲用體育來「捉一盤大棋」

C朗拿度、賓施馬等大牌球星先後登陸沙特超級足球聯賽，而簡迪、盧卡古、莫迪歷等球星亦傳聞投效，今夏的轉會窗似乎聚焦在中東。過往美國、日本、中國及印度等國家的足球聯賽，都曾大放銀彈吸引巨星加盟，最表面的原因是為了加速提升本土聯賽的水平及商業價值，而沙特近來在足球壇，以至體壇上的操作，卻有更深層次的原因。



足球世界的重心，向來在歐洲，全世界最頂尖的足球員都蜂擁至歐洲各大聯賽落班，為豪門效力，在足球世界的「發展中國家」如要力推本土足球聯賽，往常的做法便是以巨額薪酬簽下高峰已過但人氣頂盛的球星，從美國的紐約宇宙在1975年羅致球王比利，可說是濫觴；之後日本職業聯賽於1990年代開始時，亦引入了薛高、連尼加、史杜高域等老球星；同一個方程式，在印度超級聯賽及中國超級聯賽倒模仿效，皮利斯、迪比亞路及羅拔圖卡路士都曾在印度比賽；杜奧巴、奧斯卡及泰維斯等則到過中國搵食。

轉會｜賓施馬正式加盟伊蒂哈德 沙特今夏銀彈攻勢瘋狂「搶人才」

C朗拿度籲球星加盟沙特聯賽 指能成世界五大聯賽 美斯傳獲邀約

賓施馬轉戰沙特阿拉伯，成為另一位投奔中東的巨星。（Getty Images）

沙特彷彿是同一套路，但又不盡然。一切或許要從沙特的「80後」王儲兼首相穆罕默德（Mohammed Bin Salman）說起。

穆罕默德既是王儲，也早在沙特政府身居要職，到去年9月升任首相，更大展拳腳，他的治國方針大體有兩個，一是擺脫以往過於依賴美國的外交策略，因此他既跟俄羅斯與中國眉來眼去，最近又訪問法國，而更重要是，他期望團結阿拉伯國家成為世界的一大政治力量，例如與伊朗復交、跟埃及頻繁往來、助敍利亞重返阿拉伯聯盟的峰會......而卡塔爾世界盃舉辦成功，以至伊斯蘭國家摩洛哥打入前四名，連結了整個阿拉伯世界，似乎令穆罕默德對足球凝聚民心，有更深刻的體會。

其二，沙特雖然富有，但經濟一直倚賴石油，佔GDP超過三成，但石油會耗盡，而且各國都積極開發替代能源，因此穆罕默德決心讓沙特的經濟轉型，因此年前已推出了「沙特願景2030」的計劃，希望拓展金融、科技及可再生能源等不同範疇，而發展體育產業也是關鍵一環。穆罕默德這項戰略的執行機關是沙特的主權財富基金公共投資基金（PIF）。

沙特王儲兼首相穆罕默德上任後動作多多。（Getty Images）

PIF總資產達6200億美元，因此前年買入英超老牌球會紐卡素時，僅用了3億英鎊，可說是「散紙」罷了。PIF同年其實還成立了LIV高爾夫巡迴賽，與美國PGL分庭抗禮（日前的震撼彈是，LIV及PGL將合併，由競爭對手變成合作伙伴），而他們最近的搞作是，將沙特超級聯賽「Big Four」伊蒂哈德（Al Ittihad）、希拉爾（Al Hilal）、阿爾阿里（Al Ahli）及艾納斯（Al Nassr）收歸旗下。

國家直接控制國內4家大球會，據當地的傳媒披露，這是希望透過PIF的財力，改善球會的管治、創造更適合投資的環境，因此C朗拿度日前說沙特於5年內有望成為全球5大聯賽之一，縱有誇張，但卻是沙特的願景；以國家級的財力去吸引眾多球星加盟，正是提升聯賽賺錢能力的第一步，例如C朗加盟艾納斯後，該隊的球迷入場數字急升了143%。穆罕默德的鴻圖是，2030年沙特聯賽的商業價值能翻上3倍至21億美元；有一個令他們樂觀的事例是，C朗加盟後，艾納斯的門票由沙特幣10里亞爾，飈升至150里亞爾，即約300港元。

C朗口中的令沙特成為全球五大聯賽之一，縱有誇張，但卻是沙特的願景。（路透社）

大抵只有沒有遠見的人，才會覺得體育沒有商業價值；而體育的價值，更可超越商業範疇，例如穆罕默德發展足球的其中一個原因，是對應青少年的政策。沙特的失業率超過7%，由於有大量外地勞工，所以如果只計本地人的話，數字可能是一倍；而青少年的失業率，更高達28.8%；這自然會衍生不少反對政府的聲音。專門研究體育及地元經濟的Skema Business School學者Simon Chadwick便分析：「穆罕默德當然不希望那些廿多歲的小伙子上街示威，甚至密謀對mg室不利，於是這便近似一種契約：你想要C朗或美斯，好的，我就給你，但你們就不要提出質疑了。」

C朗這種級數的球星加盟，影響力並非純粹在入座率或票房，足球經紀Thierno Alimou Diallo則憶述：「我記得有個孩子，他跟C朗在同一個球場操練，然後他感動得哭了。這超越了金錢的層次。」這也是沙特希望創造的軟實力。沙特足總就希望更多男孩被感動，將現時21,000名註冊足球員數字，提升到20萬。

沙特足球發展不只是為了足球，更是一場大型的公關行為。（Twitter截圖）

不過，美斯不來，寧願去邁亞密。幸而伊蒂哈德也沒「執輸」，羅致了皇家馬德里鋒將賓施馬，這也是一個不錯的選擇，不僅因為該法國老將是應屆金球獎得主，還因為他信奉伊斯蘭教，「因為我是穆斯林，而這是一個穆斯林國家。我一直希望來這裏生活，而我來到了沙特，我的感覺很好」，賓施馬在加盟這支應屆沙特聯賽冠軍時這樣說。伊蒂哈德瞄準的下一個目標，也是穆斯林——車路士中場簡迪。這些穆斯林球星相繼登陸沙特，對於穆罕默德打算以足球來凝聚阿拉伯世界，可能是影響更深遠的公關行為。

印超的曇花一現、中超的虎頭蛇尾，都難稱成功；日本的「百年構想」讓日本足球騰飛，發展理想，但沙特的宏大藍圖更超越了運動項目，甚至說是以足球為手段來推動其政治及經濟策略，也不為過。當然，沙特要走的路還很長。