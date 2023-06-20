阿仙奴加碼至近億買賴斯仍被拒　韋斯咸恃兩大因素企硬︱英超轉會

撰文：吳慕兒
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當今足球壇頂級防守中場難求，24歲英格蘭中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）很大機會成為今夏轉會窗轉會身價最高球員之一，阿仙奴繼日前「一反常態」開出8000萬英鎊報價被韋斯咸拒絕後，周二（20日）再度加碼出手，轉會費增至9000萬英鎊仍未獲接受，相信至少要達到基亞利殊（Jack Grealish）2021年加盟曼城創下的1億英鎊英格蘭球員轉會費紀錄，才有望得到這位心儀星將。

英格蘭中場迪格蘭賴斯去向成為今夏轉會窗焦點之一。（Getty Images）

前文提要：阿仙奴為奪賴斯大破慳囊　出價破球會紀錄並力斟夏維斯

韋斯咸恃兩因素拒阿仙奴報價

專責足球轉會消息的意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，阿仙奴繼日前出價8000萬英鎊收購賴斯被拒後，周二再度向韋斯咸出價，並加碼至9000萬英鎊。

惟他之後再發文指，「預期韋斯咸將會拒絕阿仙奴的賴斯第二次出價」，原因是，阿仙奴提出的9000萬英鎊的轉會費之中包含1500萬英鎊為附帶獎金條款，羅曼奴稱：「韋斯咸相信這1500萬英鎊獎金條款難望達成」，換句話說，實際落袋很大機會只得7500萬英鎊，因此韋斯咸仍不願接受。

韋斯咸認為交易尚有議價空間，一方面來自兩年前基亞利殊成為「一億鎊先生」的啟發——即使位置不同，以迪格蘭賴斯的年齡和表現，身價怎可能低過基亞利殊？叫價企硬背後另一因素，是鎚仔幫認定曼城將會在今個星期加入戰團，不過羅曼奴宣稱，阿仙奴對交易仍有信心。一個最新消息，或是阿仙奴搶得賴斯的一大利好因素。

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曼城一舉動或助阿仙奴得賴斯

曼城由於根度簡今夏約滿，至今去留未定，加上大將迪布尼傷患相當嚴重，中場人腳有增兵必要。他們盛傳亦對迪格蘭賴斯有興趣，惟是否出手視乎根度簡會否留隊。

不過曼城原來已作好兩手準備——羅曼奴指藍月亮兩星期前跟車路士中場高華錫（Mateo Kovacić）傾妥個人合約條款，此子不乏其他球會開出聘約，惟他一心只有曼城。轉會費預料在2500萬英鎊（約3000萬歐元）左右，曼城以如此相宜的價錢，便能以29歲的高華錫代替32歲的根度簡，是個理想選擇，而車路士亦達到清貨套現目的，雙方「情投意合」，交易料可望在本周內完成。根據羅曼奴的說法，曼城如得到高華錫，料不會加入搶奪賴斯戰團，變相令阿仙奴得到賴斯機會大大提高。

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夏維斯有望本周內轉投阿仙奴

比起賴斯，阿仙奴或更快得到另一目標人物夏維斯。槍手再次就這位德國鋒將跟車路士接觸，預料將會提出新報價，消息指阿仙奴將加碼至6000萬英鎊，跟車路士的6500萬英鎊指標價愈來愈接近。

羅曼奴聲稱夏維斯本人希望轉投阿仙奴，市場預期有望在本周國際賽後達成協議。夏維斯被指已接受阿仙奴開出的5年合約，一切只待車路士放人。

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