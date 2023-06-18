阿仙奴為奪賴斯大破慳囊　出價破球會紀錄並力斟夏維斯︱足球轉會

8000萬英鎊！

阿仙奴對迪格蘭賴斯（Declan Rice）的興趣傳聞已久，由於這位英格蘭中場身價高昂，難以令人相信在轉會市場向來相對「慳家」的阿仙奴，真的能夠搶贏一眾財力更強、出手亦更豪爽的對手。不過最新消息指，阿仙奴已向韋斯咸出價打破球會紀錄的8000萬英鎊收購賴斯，與車路士德國鋒將夏維斯（Kai Havertz）的談判亦進入白熱化階段，有信心一次過得到兩員星將。



阿仙奴出價8000萬英鎊收購賴斯。（Getty Images）

阿仙奴出價8000萬英鎊收購賴斯

24歲的迪格蘭賴斯深愛母會韋斯咸，然而球會實力始終與頂級勁旅有距離，每逢轉會窗都有大量離隊傳聞，礙於身價高昂，始終未能踏上更大舞台。不過隨剛過去球季帶領韋斯咸捧得歐協聯冠軍，時隔58年再嘗歐洲賽冠軍滋味，似乎是時候改變跑道。

上季大部分時間在英超聯賽領放，最終離冠軍只差一步的阿仙奴，銳意尋找冠軍最後拼圖，專責足球轉會消息的意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，阿仙奴出價8000萬英鎊收購賴斯，但仍被拒絕，他的轉會交易進入關鍵時刻：「阿仙奴希望盡快達成交易，避免意外，8000萬英鎊出價被拒絕後，現正商討最新出價。個人條款接近達成。」

他同時指出，英超冠軍球會曼城周五再次查詢賴斯的狀況，惟一切視乎根度簡是否離隊。

阿仙奴亦正在斟介車路士鋒將夏維斯。（Getty Images）

槍手矢志跟拜仁搶夏維斯

阿仙奴同時亦正力斟鋒將夏維斯加盟，為避免違反財政公平條款（FFP）而急於「散貨」的車路士，願意放走這位23歲德國國腳，他被標價7000萬英鎊。英國《衛報》消息指，阿仙奴已有一次出價被拒絕。

夏維斯2020年從利華古遜轉投車路士，轉會費為6250萬英鎊，阿仙奴有信心車路士會在6000萬英鎊左右的價錢放人。拜仁慕尼黑同樣對夏維斯有興趣，不過這支德甲班霸被指快將得到拿玻里中堅金玟哉，會否在同一夏天斥巨資購入兩位身價高昂球員，不禁令人懷疑。

阿仙奴最高轉會費紀錄：

1. 尼高拉斯比比／7200萬英鎊／2019-20

2. 奧巴美揚／5600萬英鎊／2017-18

3. 賓韋特／5000萬英鎊／2021-22

4. 拿卡錫迪／4750萬英鎊／2017-18

5. 加比爾捷西斯／4500萬英鎊／2022-23

