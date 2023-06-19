英超轉會｜梳爾回歸英軍打開口牌撬人　「我話得事就一定簽佢哋」

曼聯左閘勞基梳爾是主帥坦赫格的信徒，適逢英軍在曼聯的卡靈頓訓練基地操練，梳爾一盡地主之誼，帶哈利卡尼及迪格蘭賴斯遊卡靈頓，彷彿在進行秘密任務。梳爾更在記者會上表明心跡，希望與二人在奧脫福做隊友。



歐洲國家盃外圍賽



英格蘭 對 北馬其頓 今晚深夜2點45分

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勞基梳爾（Luke Shaw）在坦赫格麾下回勇，並多次公開支持坦帥，兩人關係愈來愈好，而這名英格蘭國腳回歸國家隊時，依然不忘紅魔鬼。

英超．人物誌｜勞基梳爾淪後備變坦赫格信徒 二度彈起全靠一信念

勞基梳爾與坦赫格關係友好。（Getty Images）

英軍近日在曼聯的卡靈頓訓練基地操練，準備對北馬其頓的歐洲國家盃外圍賽。勞基梳爾日前透過社交網站的限時動態上載圖片，有他與哈利卡尼及迪格蘭賴斯的合照，並寫上「參觀卡靈頓」。這個限時動態一出，隨即引來不少曼聯球迷的猜想，事關卡尼與賴斯也盛傳是曼聯的轉會目標，更高呼「Agent Shaw」，似乎他返回英軍也不忘為曼聯的發展出一分力。

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梳爾大騷與卡尼及賴斯的合照，不禁引起曼聯球迷的遐想。（Instagram截圖）

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勞基梳爾出席賽前記者會時，雖然承認這個貼文是開玩笑，但他也希望成真，「我當然想佢哋（哈利卡尼與迪格蘭賴斯）加盟曼聯，我有同佢哋講曼聯有幾好，佢哋係世界級球員，一定可以幫到球隊。我個Post都係半搞笑，而我都唔知球會之間做發生咩事，但如果我話得事，我一定簽佢哋。」

梳爾笑言該貼文是開玩笑，但當希望成真。（Getty Images）

作為坦赫格的信徒，梳爾再度在記者會提及坦帥，自己的進步全因對方幫助，「我在今季有穩定發展，而教練（坦赫格）幫了我不少，他把我帶到另一水平，每天都鼓勵我進步，這正是我想要的。」