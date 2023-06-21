傳尼馬與大肚模特兒女友約法三章　獲准有條件出軌｜足球熱話

西班牙《阿斯報》引述巴西傳媒報道，巴西球星尼馬與女友Bruna Biancardi達成一項協議，獲准有條件下出軌。尼馬可以跟其他女性調情及發生性行為，但需要滿足3個條件。



尼馬與模特兒女友Bruna Biancardi的關係離離合合，到今年4月，兩人同時在社交網站公布喜訊，宣布成功「造人」，Bruna Biancardi懷上尼馬的孩子。

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這會是尼馬的第二名孩子，早在19歲那年，尼馬已跟年紀小他一歲的女友Carolina Dantas育有一子Davi Lucca，兩人在兒子出生的2011年分手。

近日，西班牙《阿斯報》引述巴西傳媒《Em Off》的報道，稱尼馬及Bruna Biancardi之間約法三章，有一項規範尼馬的出軌協議。

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由出道至今31歲，尼馬一直是位花花公子，感情生活多姿多彩，身邊女伴如輪轉。深知尼馬本性難移，29歲的Bruna Biancardi明白難以要求對方專一，只好妥協，希望這位巴黎聖日耳門球星在外面玩得謹慎及「有規有矩」。

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Bruna Biancardi容許尼馬與其他女性調情甚至發生性行為，但發生性行為時一定要戴避孕套，並不可以嘴對嘴接吻。她亦不准尼馬公開出軌的關係，不能令外界知道有第三者。

尼馬女友2月上載與尼馬合照，間接公布二人復合。（Instagram截圖）

尼馬在2021年與Bruna Biancardi撻着，兩人更曾大曬訂婚鑽戒，正當以為好事近之際，她一度承認與尼馬分手，但兩人再見亦是朋友，她對尼馬及其家人處處維護。直至Bruna Biancardi在今年2月上載與尼馬的頭貼頭合照，間接宣布二人復合。