足球熱話｜尼馬養傷繼續「不務正業」　網上打撲克豪輸100萬歐元

尼馬（Neymar）每年一到3月便「例牌」受傷，經常被網民揶揄是因為他妹妹在3月11日生日。

這名巴西球星較早前因腳腕受傷接受手術而提早「收咧」，不用踢波的他在周二（28日）網上直播打撲克（Poker），竟慘輸100萬歐元（約851萬港元），相關影片隨即成為網民熱話。



尼馬喜歡玩撲克不是新鮮事，他上月在歐聯16強首回合不敵拜仁慕尼黑一役後，不足24小時便現身歐洲撲克巡迴賽，球場失意賭場得意，晉級次輪賽事。

尼馬因腳腕受傷接受手術，今季提早「收咧」。

當時不少人批評尼馬在球隊落敗後便匆匆參與其他活動，作為一名職業球員，不甚專業。

尼馬日前再度「不務正業」，他在Twitch平台直播玩撲克，短短一小時內，竟將100萬歐元輸清光。

不過這名PSG球星似乎不太在意，他在直播中誇張地假哭和大叫，被正在對話中的朋友配上牧童笛走音版《鐵達尼號》背景音樂後，還配合地做出吹笛的手勢，相關片段隨即在網上廣為流傳。

100萬歐元對一般人來說不是小數目，不過據Capology、Paywizard.org等網站資料，尼馬每周薪酬已經超過100萬歐元。從影片中可見，他輸錢過後，立即笑逐顏開，有網民留言「這就像一個月薪1000歐元的人丟掉250歐元。」

然而，根據Globo Esporte報道，這只是網上博彩公司的一種營銷策略，實際上尼馬並沒有投入任何金錢，當然也沒有任何金錢損失。

尼馬在直播中假裝因輸錢而痛哭。（影片截圖）

關於尼馬喜歡打撲克，早在上月他被批評時，PSG領隊加迪亞（Christophe Galtier）便曾表示自己已跟尼馬談過：「他在休息日有這個權利，他可以打撲克。」