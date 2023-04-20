足球熱話｜尼馬與模特兒女友突然宣布有喜　歷任皆是絕頂美女

早前完成右腳足踝手術的尼馬（Neymar，又譯內馬爾）繼續養傷，他日前突然報喜，與模特兒女朋友一同上載社交網站，宣布「造人」成功，這是尼馬第二度榮升父親。喜訊一出，巴西隊友們先後祝賀，兩大球王的另一半亦鮮有「同場」。



尼馬與女友Bruna Biancardi日前共同發文，上載多張兩人的甜蜜照片，並寫上：「我們一直夢想着你的生命，計劃着你的來臨，你真的來到了，令我們更加興奮。你將來到一個美妙的家庭，哥哥﹑祖父母及其他家人也深愛着你，我們期待你來到世上。」

尼馬已有一名11歲兒子，發文中未有提及嬰兒的性別。尼馬養傷期間報喜，隨即引來雲尼斯奧斯﹑李察利臣等巴西隊友祝賀。有趣的是，美斯嫂安東莉娜與C朗嫂佐真娜亦先後留言，兩大球王嫂罕有「同場」。

世界盃︱巴西尼馬棄絕世美女 九任前度顏值逆天長伴身邊只有她

兩大球王嫂齊齊留言祝賀尼馬。（Instagram截圖）

尼馬場上好波，場外風流，身邊女伴有如車輪轉，2021年與Bruna撻着，兩人更曾大曬訂婚鑽戒，正當以為好事近之際，Bruna一度承認與尼馬分手，但兩人再見亦是朋友，Bruna對尼馬及其家人處處維護。Bruna早在今年2月上載與尼馬的頭貼頭合照，間接宣布二人復合，如今又毫無預警地報喜，Bruna今次又能否真正將尼馬收服呢？

尼馬女友2月上載與尼馬合照，間接公布二人復合。（Instagram截圖）

風流尼馬每任女友都係靚女

早在19歲那年，尼馬已跟年紀小他一歲的女友Carolina Dantas育有一子Davi，兩人在兒子出生的2011年分手；同年他曾跟演員Daniela Carvalho拍拖，2013年遇上標緻可人的模特兒Bruna Marquezine，一起便是5年，多次在公開場合出雙入對。

與尼馬離離合合的絕世美女Bruna Marquezine：

尼馬與Bruna的戀情屢受衝擊，離離合合之間，尼馬完全沒有浪費時間，趁空檔與巴西名模Alessandra Ambrosio（2014年）、電視節目主持Jhenny Andrade（2015年）、律師Elizabeth Martinez（2015年）、模特兒Caroline Caputo（2017年）、美國模特兒Natalia Barulich（2019至2020年）在一起，其他緋聞女友更是不計其數。

尼馬風流多情，厲害的是他與一眾前度分手後，大都關係友好，卡塔爾世界盃更恍如尼馬與前度的家庭聚會，孩子的媽Carolina Dantas帶着愛兒Davi到卡塔爾觀戰支持尼馬，同場Alessandra也為巴西隊打氣。

尼馬9任前女友全是大美人：

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