世界盃︱巴西巨星尼馬棄絕世美女 9任前度顏值逆天長伴身邊只有她

巴西強勢晉級8強，迎戰莫迪歷領軍的克羅地亞。這支今屆奪冠大熱，球場內外焦點依然是巨星尼馬（Neymar）。

尼馬身負絕世球技、家財萬貫加上一臉帥氣，跟大部分歷代國家隊前輩一樣身邊女伴如車輪轉，而且全部都是大美人，他跟Bruna Marquezine經歷多次離合，之後與另一個Bruna去到談婚論嫁階段，世界盃前又宣告分手。

這位風流巨星就如一隻無腳的雀仔，永遠不會為誰停留……世上唯一例外只有一個她，二人更互相在對方身上刺有「愛的紋身」。



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尼馬與Bruna Marquezine多年來離離合合多次，終逃不過分手。（Getty Images）

巴西作為足球王國，曾五度稱霸世界盃，輝煌戰績冠絕各隊。然而對上一次封王，已經要數到2002年，森巴足球低迷廿載，掛頭牌的尼馬肩負振興國家隊重任。他雖不似一班前輩玩得瘋狂，勤於練習，但也是奉行「Ｗork Hard, Play Hard」佼佼者，熱愛派對與美女。

早在19歲那年，尼馬已跟年紀小他一歲的女友Carolina Dantas育有一子Davi，兩人在兒子出生的2011年分手；同年他曾跟演員Daniela Carvalho拍拖，2013年遇上標緻可人的模特兒Bruna Marquezine，一起便是5年，多次在公開場合出雙入對。

尼馬9任前女友全是大美人：

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尼馬與Bruna的戀情屢受衝擊，離離合合之間尼馬完全沒有浪費時間，趁空檔與巴西名模Alessandra Ambrosio（2014年）、電視節目主持Jhenny Andrade（2015年）、律師Elizabeth Martinez（2015年）、模特兒Caroline Caputo（2017年）、美國模特兒Natalia Barulich（2019至2020年）在一起，其他緋聞女友更是不計其數。

長長的前女友名單，共通點只得一個：全都是美女。

與尼馬離離合合的絕世美女Bruna Marquezine：

尼馬盡收天下美女，2021年與另一個Bruna、同為模特兒的Bruna Biancardi撻着，今年初Bruna大曬訂婚鑽戒，似乎終將尼馬收服。

直到今年6月，二人手中仍戴上訂婚戒指，不過尼馬之後被發現沒有再在公開場合載上這枚「愛的證據」。Bruna之後承認與尼馬分手，卻否認原因是如八卦報章傳聞中因為尼馬出軌導致。

卡塔爾世界盃變前度聚會

Bruna不止對前度加以維護，還為尼馬家人講好說話，「不要相信外面發生的一切，我很喜歡他和他全家人。不要再將我的名字牽涉其中，多謝。」今年6月，尼馬與Bruna Biancardi手中仍戴着二人的訂婚戒指。（Instagram）

尼馬風流多情，厲害的是他與一眾前度分手後，大都關係友好，卡塔爾世界盃更彷如尼馬與前度家庭聚會，孩子的媽Carolina Dantas帶着愛兒Davi到卡塔爾觀戰支持尼馬，同場Alessandra也在場為巴西隊打氣。

尼馬唯一永恆的愛——妹妹Rafaella

尼馬被外界統計到的歷任9位女友，全部成為他生命中的過客，常伴他身邊的，永遠只有他最愛的妹妹Rafaella。尼馬妹妹或許不及他一眾前女友漂亮，卻只有她能永遠佔據尼馬身體的一部分——尼馬將整個右上臂，紋上寶貝妹妹的肖像，而Rafaella之後亦在手臂內側紋上哥哥的一雙眼睛。

尼馬與妹妹Rafaella。（Instagram）

尼馬與妹妹「愛的紋身」

他們不止在身上刻下「愛的紋身」，尼馬從不吝嗇對Rafaella的愛，Instagram與妹妹合照總是加上一句「我愛你」，常常肉緊地親吻對方。

每年3月Rafaella的生日，尼馬總是不惜千里由歐洲飛回巴西，花盡心思為妹妹大肆慶祝，近年他不時在2、3月左右受傷，被不少網民揶揄是扮受傷，真正目的是回巴西跟妹妹慶祝生日。尼馬與Rafaella親暱得不似是一般兄妹，難免令好事之徒想入非非。

巴西曾贏過多少次世界盃？ 5次，巴西曾先後在1958、1962、1970、1994及2002年5度贏得世界盃冠軍。 巴西球星尼馬今年幾多歲，效力哪間球會？ 尼馬今年30歲，他效力法國球會巴黎聖日耳門（PSG）。

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