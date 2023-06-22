足球｜蘇亞雷斯嚴重膝傷或需換人工膝關節　盛傳短期內宣布退役

自美斯放棄沙特球會高薪邀請，加盟國際邁阿密後，外界盛傳他與尼馬（Neymarn）及蘇亞雷斯（Luis Suarez）的經典「MSN」三叉戟組合，將在美職聯重聚，然而最近傳出36歲的蘇亞雷斯膝蓋嚴重受傷，可能短期內將宣布退役。



蘇亞雷斯巔峰時期在利物浦和巴塞隆拿的精彩表現，相信是一代球迷的集體回憶。不過隨着年齡增長，他去年離開馬體會後回到母會蒙特維多國民隊，協助球隊贏得烏拉圭甲組聯賽冠軍後，今年1月加盟巴甲球會甘美奧，簽約兩年。

蘇亞雷斯今年初加盟巴甲球隊甘美奧。（路透社）

36歲的「阿蘇」在甘美奧各項賽事上陣26場仍能攻入12球。不過據阿根廷傳媒《TyC Sports》報道，甘美奧主席Alberto Guerra在周三（21日）表示，蘇亞雷斯膝蓋嚴重受傷：「他可能需要替換膝關節，情況很嚴重，他已到達臨界點，但我們不知道什麼時候（會是他最後一場比賽）。為了上陣作賽，他幾乎每天都接受注射和服食特別的補給品，他一直感到疼痛。」

蘇亞雷斯可能退役的推測因而紛至沓來，巴西傳媒大幅報道該名烏拉圭中鋒將在短期內宣布掛靴，但預計香港時間周五（23日）早上的球會賽事，他仍會上陣。

甘美奧的主席和球員均透露，蘇亞雷斯受嚴重的膝傷困擾。（路透社）

蘇亞雷斯隊友João Paulo Bitello接受巴西電台Rádio Bandeirantes訪問時表示：「蘇亞雷斯會抱怨所受的疼痛，他讓自己的腿『超負荷』，（為這項運動）犧牲自我。如果他真的退役，對我們來說是巨大損失。他是偉大的球員，但其健康優先於一切。他擁有美好的職業生涯，我們會照料着他，以免其傷勢惡化。」

蘇亞雷斯曾表示過在甘美奧過得很愉快，不過如今傷勢纏身，或許會讓他不得不提早結束球員生涯。（Getty Images）

美斯早前落實轉會國際邁阿密時，不時傳出蘇亞雷斯及尼馬等舊隊友都會跟隨美斯的步伐，不過蘇亞雷斯數周前接受烏拉圭報章《El Observador》訪問，明確否認加盟國際邁阿密，這表示不論他會否因今次膝傷退役，球迷要再看到「MSN」並肩作戰的畫面，機會十分渺茫。