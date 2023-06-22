足球｜摩連奴追罵安東尼泰萊有代價　被歐洲足協處罰停賽4場

撰文：陳旭暉
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摩連奴（Jose Mourinho）早前領羅馬出戰歐霸盃決賽，最終互射12碼不敵西維爾，吞下執教生涯首場歐戰決賽敗仗。
摩連奴賽後不斷炮轟主球證安東尼泰萊（Anthony Taylor），更在停車場以粗口怒罵對方人，直指對方的判決是恥辱，最終歐洲足協（UEFA）決定處罰摩連奴停賽4場。

由英格蘭球證安東尼泰萊執法的歐霸決賽，全場有兩大爭議，西維爾球員禁區內的手球及有黃牌在身的拉美拿再犯規，安東尼泰萊皆沒有示意，引起羅馬職球員的不滿。

向來直腸直肚的摩連奴賽後怒火中燒，除在記者會上炮轟安東尼泰萊「就像是西班牙人一樣」外，從一條在社交網站瘋傳的影片中還可看到，他疑似在停車場走向該名執法球證搭乘的車子，兩次以粗口大罵對方「北京電視機」（f***ing disgrace諧音），直接表達他的不滿。

歐霸決賽｜爭議判決餘波未了　摩連奴粗口鬧爆　羅馬球迷圍球證
拉美拿（白衫）被認為應該領第二面黃牌被逐。（路透社）

摩連奴這洩憤之舉當然有代價，歐洲足協在周三（21日）晚宣布他被禁止參與未來4場歐洲足協賽事，原因是「他對賽事官方工作人員說出直接的辱罵性語言」，這意味着他將缺席來季球隊頭4場歐霸分組賽。

摩連奴被歐洲足協停賽4場，意味他將缺席來季球隊頭4場歐霸分組賽。

羅馬激進球迷在比賽中投擲物品、點燃煙火及引起騷亂和破壞，這種不當行動，同樣由羅馬方面埋單，需要繳交5.5萬歐元（約47萬港元）的罰款，同時禁止他們銷售下場歐霸作客賽事的門票。歐洲足協亦命令羅馬方面，在30天內聯絡匈牙利足總，解決他們為球場造成的損害，包括「破壞垃圾桶、紙盒、玻璃、電纜插頭及兩張被毀壞的座椅」。

不過今次摩連奴被罰停賽4場，卻有不少球迷為其抱不平：「因發聲而被停賽，這就是為什麼很多教練都不能投訴」、「摩連奴和羅馬在決賽被劫走了冠軍」、「這表示球證能在整場比賽中不斷偏幫某支球隊。恭喜UEFA！」、「UEFA真是個笑話」、「安東尼泰萊才應該被永久停賽」。

怒不可遏的羅馬激進球迷也被拍到在機場追罵安東尼泰萊，其女兒被嚇至落淚，更有球迷撥出液體和投擲椅子。當時英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）發聲明指，對這些場面感到震驚，直斥球迷的行為是不可理喻及可惡（unjustified and abhorrent）。

摩連奴輸了歐霸決賽又被重罰，不過卻獲不少網民及球迷力撐。（Getty Images）
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