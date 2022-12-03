世界盃2022︱蘇亞雷斯終嘗加納當年之痛　嚎哭離場：被不公平對待

世界盃H組最後一輪分組賽，烏拉圭跟加納相隔12年再在這項大賽相遇，蘇亞雷斯再次成為決定勝負的主角，結局卻大不同。



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2010年世界盃，蘇亞雷斯用手擋出加納必入球，雖被罰紅牌離場，卻笑到最後——加納射失十二碼，戰至最後更被淘汰，蘇亞雷斯成為救國英雄，同時成為「全加納都痛恨的人」。

蘇亞雷斯當年用手擋出加納的必入球。（Getty Images）

2022年，這位烏拉圭前鋒跟「宿敵」重逢，賽前明言不會向加納道歉，因犯錯（射失十二碼）的不是自己。結果他雖然交出入球跟助攻幫球隊贏波，卻終於嘗到對方當年遺憾出局的滋味。

蘇亞雷斯66分鐘被卡雲尼入替，只能坐在後備席靜待結果。

不過，韓國尾段絕殺葡萄牙，當時烏拉圭跟加納的比賽只踢到80多分鐘，蘇亞雷斯知道消息後十分失落，他先向場內隊友大叫，示意球隊要再入一球，才可以憑得失球差優勢出線；然後便坐下來用雙手掩面，雙眼通紅。

蘇亞雷斯賽後痛哭。（Getty Images）

最終烏拉圭贏2：0，未能晉身淘汰賽，年屆35歲的蘇亞雷斯也許已完成了自己最後一場世界盃比賽，一邊用球衣笠頭痛哭，一邊由工作人員安慰下步離球場。

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烏拉圭今場有前鋒達雲紐尼斯跟卡雲尼於禁區內被侵犯，球證卻無表示；球隊上場鬥葡萄牙時，卻因荷西基文尼斯一記充滿爭議的手球被罰極刑失波。

賽後蘇亞雷斯大發雷霆，「那球十二碼對我們影響深遠，否則我們不會輸得失球差而出局。而兩次犯規也應該要判罰。國際足協（FIFA）裁判委員會應該給我們解釋，他們是根據什麼去下這些決定的？」

蘇亞雷斯投訴被不公平對待。（Getty Images）

他強調自己不是要為出局找藉口，但確實感受到被不公平對待，「賽後我想去看看我的孩子，但工作人員不讓我去，而日前法國球員就可以。看來烏拉圭需要更多話語權，FIFA總是在針對我們。」