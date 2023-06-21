足球熱話｜三笘薰入波做「心心」引熱議　兩年前同一動作藏有洋蔥

入波慶祝動作一直是球迷熱議的話題，不少球員都有獨特的自創風格，偶爾個別球星也會做出一些特別的慶祝動作成為話題。

日本在昨日（20日）以4：1大勝秘魯的友誼賽中，三笘薰在入球後對着鏡頭做出「心心」動作，不禁令人好奇他做這個動作對象是誰之餘，也被人查到原來在兩年半前，他也曾做過同樣的慶祝動作，而且背後有段動人故事。



足壇上，說起做「心心」慶祝動作的，大家首先想起的或許會是迪馬利亞，又或是另一名亞洲左翼孫興慜。相對地，三笘薰入球後沒有什麼標誌性的動作，所以今次在面對秘魯的比賽入球，他此舉隨即被日媒大肆報道。

這個罕見的「心心」在日本網絡也瞬間變為沸騰的話題，「想不到三笘薰入球後會做心心」、「三笘薰的心心究竟是做給誰看的呢」、「他跟誰有什麼約定嗎？」、「三笘做的心心太可愛了」。

雖然網民對這個心心的收件人很有興趣，不過三笘薰賽後回答時卻含糊其詞：「這是個人的事情，所以我想不說也可以吧。」之後日本雅虎有人在下面開玩笑地留言「大家對不起，這個心心是給我的」，引來網民瘋狂點讚。

日本雅虎上的留言「大家對不起，這個心心是給我的」，獲網民點讚一萬六千多次。（日本雅虎截圖）

網民跟媒體找不到這個問題的答案，卻找來了兩年半前的答案。

第一次心心的「收件人」

2020年12月，彼時三笘薰還未是現在名滿天下的「三球王」，剛出道的他仍在日職川崎前鋒效力，不過由於處子賽季已經攻入13球打破聯賽新人紀錄，早已成為傳媒的關注焦點。那場比賽面對浦和紅鑽，將隊友山根視來的傳中頂入網後，他跑向邊線做出了「心心」動作，口中還唸唸有詞，似乎是在說某個人的名字。

「三笘薰沒有忘記他與勇太之間的約定，這讓勇太感到非常高興。」據日本媒體Real-Sports報道，當時一個廣木勇太的小學五年級生，欣喜若狂地為三笘薰的這個入球慶祝，同時他的父母也一同流下感動的淚水。「自從三笘薰知道他的病情並訂下約定後，這是他的第一個入球。」

這個名叫廣木勇太的小學生，是當年三笘薰送出心心的收件人。（Jemtc.com截圖）

廣木勇太患上的，是一種名為「派德氏病（Perthes' Disease，又稱為股骨頭缺血性壞死）」的兒童怪病，患者的雙腿會難以行走，髖關節活動受限且會感受到劇烈疼痛。由於至少需要接受3至5年的長時間治療，加上患者需要忍受疼痛，對於小孩子來說並不容易面對。

不過報道上寫道，「在這記入球之後，廣木勇太再去檢查時，他的負責醫生為他恢復的程度感到驚訝」，「三笘薰的入球，為這名少年帶來了力量」。

兩人相遇是在再一年前，那時候三笘薰仍為築波大學所屬青年軍，他與足球部的隊友去指導當地小朋友時，遇上了廣木勇太。這名表現出色的小朋友，更在之後被選中成為茨城縣南部訓練中心的一份子，能夠向着他夢寐以求的J聯賽前進。在那裏，他還剛好被分配到跟三笘薰一樣的18號球衣，這讓他練習時格外擁有動力。

三笘薰曾經在國家隊和球會內均穿着18號球衣。（Getty Images）

不過在2020年9月，他突然發現自己的腳踭很痛，一開始連醫生也沒有為意，但隨着病情不斷惡化，經過多番檢查之後，廣木勇太才知道自己患上了怪病。

同年11月跟三笘薰說起這件事時，由於當時連具體疾病的名稱也未能確定，三笘薰聽得十分困惑，但他還是在電話另一邊向廣木勇太說：「雖然我不是很明白，但有什麼我能做的話，我一定會做的。」已經成為職業球員的三笘薰，承諾下次在比賽入球時會做出勇太希望看到的動作。

廣木勇太的父親憶述，因為妻子喜歡心型，又剛好穿着有同樣圖案的衣服，便向兒子提議讓三笘薰做一個「簡單又容易明白的動作」，於是勇太便自己拍下一個用雙手做出心心的影片，發送予他憧憬的那名球員。

這記入球，剛好是三笘薰該個球季的最後一個入球：

後來廣木勇太寫信向三笘薰道謝：「感謝你之前在比賽前做了我請求的慶祝動作，我真的很開心。雖然現在我的雙腿狀況仍不是很好，但我會盡力接受治療的，所以你也要繼續在足球界活躍啊。我也想成為像你一樣的球員，為大家帶來勇氣和快樂。」而三笘薰在收到這封信後，也寫信回覆：「勇太的話，可以做到哦。」

這個故事或許會讓大家想起基亞利殊（Jack Grealish）在世界盃時，為鼓勵患有腦麻痺症的小孩而跳的那段波浪舞。足球場上的故事有時候就是這麼類似，或許之間多少有些出入，但不變的是這些球星一個看似小小的舉動，卻能為其他人帶來無可比擬的勇氣。

三笘薰今次送出的這個心心，究竟收件人是誰？或許是再一次送給勇太的禮物？答案其實並不重要，重要的是在那一刻，某處的醫院或是某個家中，或許有一個人能因此獲得勇氣和信念，這遠比一個名字來得重要。