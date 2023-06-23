U21歐國盃｜法國險勝意大利不設VAR掀爭議　英格蘭兩球淨勝捷克

U21歐洲國家盃D組，法國以2：1力克意大利，但今仗引起不少爭議，其中法國守衛盧基巴護空門時疑有手球，皮球亦似乎已經過了白界，但今屆U21歐國盃沒有VAR，最終法國全取3分。



球賽利用科技協助裁判，已是現今球壇的大趨勢，但今屆U21歐國盃既沒有視像助理裁判（VAR），也沒有門線技術。在法國對意大利的首輪分組賽，已經引起不少爭議。

意大利首戰以1：2飲恨。（Getty Images）

法國攻入領先一球前，疑踢跌意大利的球員在先，但球證未有表示，其後由巴高拿建功。完場前，比拿路華（Raoul Bellanova）頭槌攻門，法國中堅盧基巴（Castello Lukeba）及時回防護空門，嘗試用身體擋住皮球時，疑有手球之嫌，而當時皮球更疑似已經進入白界，當盧基巴成功解圍後，球證認為不是入球，未有示意，意大利球員隨即上前投訴，卻因沒有VAR而無法翻看是否入球，最終法國以2：1力克意大利。

盧基巴護空門時，疑有手球之嫌，皮球亦可能已過白界。（Twitter截圖）

陣中不乏熟悉名字的英格蘭U21，首仗對捷克，安東尼哥頓前線掛帥，配合積及藍斯﹑居迪斯鍾斯等英超兵，結果下半場開賽2分鐘，積及藍斯與哥頓一次配合後建功，加上後備入替的伊美路維奠勝，結果英軍淨勝2：0。