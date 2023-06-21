亞冠盃外圍賽︱香港代表8月主場出征　理文與流浪分途鬥印越球隊

亞洲足協今日（21日）確認，香港球會將在2023/24年亞洲聯賽冠軍盃取得「1+2」席位——即1個直接晉身分組賽、兩個出戰外圍賽的席位；而兩場亞冠外圍賽，將於8月中於香港舉行。



亞洲足協會按相應取得亞冠席位的資格，為每個國家或地區的球會排序，如以應屆港超聯賽冠軍身份直入分組賽的傑志，為香港第一代表（HKG1）。

而由於「藍鳥」同時贏得決出亞洲賽資格的足總盃，港超亞軍理文、港超季軍標準流浪，將成為兩支參與外圍賽的球隊。

理文在上季港超聯奪得亞軍。（資料圖片/夏家朗攝）

亞洲足協原先將足總盃亞軍流浪列為香港第二代表（HKG2），把理文列作第三代表（HKG3），但之後把兩隊席位對調。

根據最新版本，流浪會於8月15日主場對2022年越南甲組聯賽亞軍海防FC，若成功晉級，則在8月22日的附加賽圈作客韓職仁川聯，爭取分組賽席位。

相反，理文「升級」後變得更難踢，球隊會在8月16日主場印尼代表峇里聯，假如再進一步，就會遇上衛冕的日職球隊浦和紅鑽，晉身分組賽之路崎嶇。

亞洲足協原先版本（下圖）與更正後版本（上圖），將兩隊席位對調（紅框示）。（AFC官網截圖）

標準流浪在足總盃不敵傑志屆居亞軍。（資料圖片／林靄怡攝）

「黃黑軍團」日前宣布，李康廉、中村祐人、加維蘭、曾錦濤、鄭進泓、鄧梓朗、梁立天和梁羿童已離隊，但昨日公布引入前冠忠南區中堅、即將可申請特區護照的杜度，預計陸續會再有新援加盟。

據了解球隊已展開新季訓練，料今月底舉辦正式開操儀式，屆時或透露更多新季計劃及季前集訓資訊。