英超轉會｜曼城突搶韋斯咸「皇帝女」賴斯　阿仙奴視他為未來隊長

撰文：顏銘輝
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韋斯咸中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）可謂「皇帝女，唔憂嫁」，盛傳曼城加入戰團，與阿仙奴拗手瓜！意大利《天空體育》足球轉會專家迪馬斯奧（Gianluca Di Marzio）稱，曼城準備開出一份總值9000萬鎊的報價，基本轉會費為7500萬鎊，並加上1500萬鎊附加賽，款項會在兩年內付清。

曼城勢失根度簡，打算簽賴斯回來，補充中場人手。（Getty Images）

迪馬斯奧在周四晚表示，曼城正接近迪格蘭賴斯，有信心可以達成協議。英國《太陽報》的即時轉會更新表示，韋斯咸預計阿仙奴及曼城會在今日送上報價，雖然有報道稱曼城昨晚已首次報價，但韋斯咸方面的消息否認。

足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）昨日表示，曼城決定加入爭奪賴斯。曼城已經向賴斯探口風，這位24歲中場對加盟阿仙奴還是曼城皆持開放態度。韋斯咸一直預期曼城會在根度簡落實離隊後出手爭賴斯；傳根簡度同意轉投巴塞隆拿。

阿仙奴現任隊長是奧迪加特，但據報阿迪達長遠視賴斯為球隊的未來隊長。（Getty Images）

阿仙奴日前第二度報價賴斯被拒，他們開出總值9000萬鎊轉會費，其中1500萬鎊被視為較難達成的附加條款。《每日郵報》稱，阿仙奴領隊阿迪達視賴斯為球隊的未來隊長，儘管他無意短期內更換隊長人選，但他有信心賴斯可以成為更衣室的領袖，長遠成為隊長。羅曼奴稱，阿仙奴仍然充滿信心，在阿迪達的堅持下，準備再出價求購。

英國《每日郵報》稱，曼聯近日也有興趣羅致賴斯，願意開出4000萬鎊加上哈利馬古尼及艾蘭加兩名球員，但跟曼城及阿仙奴的報價及誠意相比，曼聯被視為不在競爭之列。

傳曼聯想將哈利馬古尼當成籌碼，加錢求購賴斯，但這份報價欠缺吸引力。（Getty Images）
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