游泳｜何詩蓓力壓勁敵絲祖唐　意大利賽100自破大會紀錄奪冠

香港泳手何詩蓓（Siobhán Haughey）在意大利LIX Sette Colli游泳賽連贏兩面金牌，在當地時間昨（24日）晚的女子100米自由泳決賽，她以破大會紀錄的52.64秒首先觸池，比勁敵絲祖唐快0.41秒得冠軍。何詩蓓在早一日已贏得200米自冠軍，之後還會參加50米自。



何詩蓓昨日出戰女子100米自由泳，早上先戰初賽，游第8組，造出54.17秒，為小組首名，總成績排第3位晉級決賽。昨晚，25歲的何詩蓓參加決賽，排第6線，最大的對手是第4線的瑞典泳手絲祖唐。本身是世界紀錄保持者的絲祖唐，在初賽游出53.43秒，以初賽最佳成績躋身決賽。

何詩蓓兩日贏兩面金牌。（Getty Images）

在決賽，何詩蓓承接上周五贏200米自金牌的氣勢，首50米已稍微領先絲祖唐，最後游出52.64秒的新大會紀錄，比舊紀錄快0.08秒，贏得100米自冠軍。絲祖唐比何詩蓓慢0.41秒，以53.05秒得亞軍，來自荷蘭的史甸貝根（Marrit Steenbergen）就得季軍。

LIX Sette Colli游泳賽由上周五起一連3日舉行，何詩蓓每日各出戰一項，上周五先贏200米自金牌，到昨日再贏100米冠軍，預計她會在當日時間周日早上出戰50米自初賽。

巴黎奧運香港隊資格

2023年3月3日何詩蓓女子400米自由泳A標（造出時間：4分05.84秒）

2023年3月3日何詩蓓女子200米自由泳A標（造出時間：1分55.53秒）

2023年4月15日張心悅女子200米背泳A標（造出時間：2分10.35秒）

2023年4月16日何詩蓓女子100米自由泳A標（造出時間：53.1秒）

2023年4月16日何甄陶男子50米自由泳A標（造出時間：21.86秒）

2023年5月14日何詩蓓女子50米自由泳A標（造出時間：24.56秒）

