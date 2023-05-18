游泳｜何詩蓓100自輕鬆封后　環地中海賽再添金兼創今季最快

「香港女飛魚」何詩蓓在環地中海游泳賽再創佳績，於次站巴塞隆拿首日出戰強項100米自由泳，決賽游出52.50秒封后，連續兩站在100自奪金，同時創下今季女子100自的最快時間。



環地中海游泳賽來到第二站巴塞隆拿，何詩蓓出戰主項女子100米自由泳，先在初賽游出53.53秒，以首名姿態躋身決賽，Siobhan決賽以52.50秒首名觸池，比起次名的荷蘭泳手史甸貝根（Marrit Steenbergen）快近1秒，輕鬆奪金。

何詩蓓在環地中海游泳賽首站，在100自以52.85秒奪金，今站時間再推前，連續兩站勇奪冠軍外，她亦超越了澳洲游手奧嘉拉簡（Mollie O'Callaghan）的52.63秒，創下2022/23賽季的世界最快時間。

值得一提的是，52.50秒是何詩蓓生涯第3快的時間，僅次於東京奧運決賽（52.27秒）及準決賽（52.40秒）。何詩蓓在巴塞站次日賽事，將在50米及200米自由泳中再登場。

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何詩蓓連續兩站在100米自由泳奪金。

另外，港將何甄陶在男子50米自由泳游出22.17秒，以初賽次名晉身決賽，Ian在決賽游出22.30秒，結果以第6名衝線；香港「新蛙王」Adam Chillingworth在男子200米蛙泳決賽造出2分13.35秒，比起初賽的2分13.73秒為快，結果同樣以第6名完成賽事。