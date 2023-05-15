游泳｜何詩蓓100自強敵手中奪金　環地中海賽法國站次日再現鋒芒

香港女飛魚何詩蓓（Siobhan Haughey）出戰一連三站的環地中海游泳賽，法國魯西永地區上演的首站賽事，何詩蓓繼首日賽事在50米及200米自由泳奪得一金一銀，今日先出戰非主項的50米蛙泳「熱身」，然後在另一主項100米自由泳順利再奪一金。



環地中海游泳賽法國站次日賽事，何詩蓓在100米自由泳再奪一金。（資料圖片／Getty Images）

身為「自由泳短途專家」的何詩蓓，已非首次在比賽中出戰蛙泳，今年3月已曾在美國佛羅里達州上演的TYR PRO SWIM SERIES出戰50米蛙泳，並以31.21秒刷新香港紀錄。由於主項之一的100米自由泳，在當地時間周日傍晚6時49分才上演，她似乎有意借次日首項女子組賽事、下午5時36分開賽的50蛙來「熱身」。

今次她游出31.53秒，未能突破港績。不足半小時後的400米自由泳決賽，何詩蓓雖有報名，但賽前名字已不在周日出場名單上，相信是要為是日正本戲、100米自由泳決賽保留體力。今場100自強手不少，澳洲短途專家、奧運4金得主姬爾甘普（Cate Campbell）、荷蘭泳手史甸貝根（Marrit Steenbergen）、日本抗癌女飛魚池江璃花子全是具實力泳手。

何詩蓓毋懼一眾強敵，游出52.85秒，與東京奧運決賽奪銀游出的個人最佳時間52.27秒尚有距離，惟足以在今站輕鬆封后，並較亞軍泳手史甸貝根快0.57秒，姬爾甘普以53.78秒摘季，池江璃花子以55.27得第七名。

香港泳隊巴黎奧運資格（截至2023年5月13日）

何詩蓓 女子400米自由泳

何詩蓓 女子200米自由泳*

何詩蓓 女子100米自由泳*

何詩蓓 女子50米自由泳

張心悅 女子200米背泳

何甄陶 男子50米自由泳

（*東京奧運何詩蓓奪得銀牌項目）

