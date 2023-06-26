別叫我賭神｜周潤發多謝大帽山連姐接濟　完成電影宣傳會上山找數

周潤發主演的電影《別叫我「賭神」》首映禮，「大帽山連姐」江火連獲邀出席。平時喜歡跑山行山的周潤發在首映禮上，突然向大家介紹連姐，多謝連姐在山上照顧他。周潤發笑言在大帽山行山跑山全靠連姐接濟，完成這套電影的宣傳後，就會上山找連姐找數。



連姐出席《別叫我賭神》首映禮。（大帽山連姐茶水亭Facebook）

熱愛行山跑山的周潤發在首映禮上當眾多謝連姐的照顧，從現場片段見到，他對連姐說：「我冇錢嘅時候喺你茶水檔搞掂。」

周潤發之後表示「我跑埋呢套戲嘅宣傳就上山搵你」，「慢慢同你計數，你唔好起我釘（計利息）」。周潤發還表示，連姐的茶水亭有句對聯，其中一句是「上得山多遇發哥」。對聯的另一句是「見到連姐笑呵呵」，很多山友都喜歡與這對對聯打卡拍照。

很多山友喜歡跟「上得山多遇發哥」的對聯打卡。（顏銘輝攝/資料圖片）

連姐接受訪問，想不到昨晚首映禮突然會被周潤發點名介紹。她表示「火車sir」林成業有首映門票，對方邀請她出席。

連姐說：「就嚟開場，佢哋成班演員上去，發哥講幾句，有好多記者，我哋就坐喺度睇。發哥行到我個位旁邊，記者同佢影相。」

發哥即場與連姐及連姐契女阿欣自拍合照。（大帽山連姐茶水亭Facebook）

「我乘機叫咗聲發哥，佢就話：『連姐呀？』跟住佢就介紹：『我去大帽山就係連姐接濟我嘞！』好好笑，佢話我接濟佢喎！佢講咗好多句，我唔記得咗，開心過頭！」

周潤發真的試過在連姐的茶水亭食「霸王餐」？連姐說：「佢有帶錢，有（次次有找數），佢講笑啫。」

發哥5月上大帽山探望連姐。（大帽山連姐茶水亭Facebook）

連姐透露，周潤發注重飲食健康，見過他自備水果上山食，很少到茶水亭買零食，有時會買飲料；如果周潤發是跟一班朋友上大帽山，才會「幫襯」連姐買魚蛋、燒賣等小食。

連姐表示《別叫我賭神》中有跑山的情節，她記得在3、4年前周潤發在寒冬上大帽山拍攝這套電影，當時有工作人員到茶水亭找連姐幫忙提供熱水，因為那時周潤發想飲熱水。