大帽山連姐回歸舊舖4.1早上開張　感謝山友搬舖「好有人情味」

撰文：顏銘輝
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「大帽山連姐」江火連今日（1日）回歸舊舖，在大帽山郊野公園茶水亭繼續營業。
昨晚留在山上過夜的連姐，今早約8時收到茶水亭鎖匙，家人及熱心山友也陸續到場，幫她搬貨品及貨架入去；亦有山友慶賀連姐回歸舊舖，專程上到大帽山光顧及拍照。連姐感謝所有幫忙的山友，感歎大帽山像個溫暖的大家庭，很有人情味。

事隔3年，連姐再在大帽山郊野公園茶水亭營業。（張浩維攝）

大帽山連姐即將回歸舊舖　4月搬遷至扶輪公園大帽山茶水亭

連姐在扶輪公園停車場旁的大帽山郊野公園茶水亭經營25年，廣受山友、跑友及車友歡迎，被視為大帽山的標誌。3年前，連姐投標落敗，要搬到約250米路程外的大帽山郊野公園遊客中心茶水亭，那裏的位置較偏僻。上月，大帽山郊野公園茶水亭招標，連姐成功中標，可以由4月1日起遷回舊舖經營。

連姐3年前未能中標經營了25年的大帽山郊野公園茶水亭，搬到位置較偏遠的遊客中心茶水亭。（資料圖片/顏銘輝攝）

大帽山茶水亭易手｜山友自發上山幫連姐搬舖　曾小強：圓咗佢心願

3月31日晚，在曾小強等約10名越野跑手及山友義務幫忙下，連姐將遊客中心茶水亭的貨品及雜物，全搬到大帽山郊野公園茶水亭旁的草地。由於租約期由4月1日才開始，所以連姐昨晚未有茶水亭鎖匙，未能早一晚將貨品搬入去。或者擔心貨品在外面風吹雨打，連姐昨晚在山上過夜。

【連姐3月31日晚搬舖情況】

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今早約8時，連姐收到茶水亭鎖匙後，先用地拖清潔地板。她的家人及數名熱心山友到場，協助她將貨架及貨品搬入茶水亭。大家分工合作，有人搬貨，有人就架起長梯，為連姐安裝電視天線。

連姐收到鎖匙後，忙住將貨品搬入去。（張浩維攝）

連姐說：「好有人情味，好多山友、車友過嚟搬，噚晚搬咗好多，搬到好夜，多謝佢哋。感謝佢哋，出錢又出力，幫我搬。」

在親友協助下，連姐逐步將貨品搬入茶水亭。（張浩維攝）

「好多人幫手，所以好快。幾車嘢，好快，好似人鏈咁，搬下搬下就搬晒嚟，今朝又一班朋友仔嚟幫手。」

他們將貨品搬上架。（張浩維攝）

今早，有山友知道連姐今日回歸舊店，都特地上山「幫襯」，排住隊跟連姐合照。有山友表示今日打算行「帽草針」，起步前先探望連姐。連姐喜道：「佢哋特登走嚟買嘢，知道我今日返番嚟，好開心。」

過去3年，雖然連姐沒有離開過大帽山，都在荃錦坳經營茶水亭，兩個舖位相隔5分鐘步程，但她對大帽山郊野公園茶水亭更有感情。

大帽山茶水亭易手｜店主黃生拒行連姐舊路　經營3年生意不似預期

山友出發前，先跟連姐合照。（張浩維攝）

「都一樣喺大帽山，一樣係咁開心。」連姐說：「呢度始終咁多年，感情喺呢度，幾多十年呀？二十幾年嘞，係一個溫暖嘅大家庭。」

山友、車友紛紛爭住跟連姐合照。（張浩維攝）

3年後再打開舊舖大門有什麼感受？她說：「嘩！好似海闊天空咁囉！」

今早花了兩小時多，在多人合力下，連姐已經將茶水亭外的3塊卡板貨品搬進茶水亭內，並開了一部雪櫃。現場還很凌亂，連姐暫時只能出售飲料，未有燒賣、即食麵等熟食供應。

何時才整理好貨品雜物提供全面服務？連姐笑言：「盡快啦！」

雖然才剛拿到茶水亭鎖匙，但連姐早上已經營業，出售飲料。（張浩維攝）
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