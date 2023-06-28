卡尼又走唔成？拜仁出7000萬歐元遭熱刺拒絕　曼聯立場企硬︱轉會

正當轉會市場聚焦迪格蘭賴斯（Declan Rice，又譯：迪勤懷斯），到底會去阿仙奴、曼城還是曼聯，忽然傳來德甲班霸拜仁慕尼黑向熱刺求購前鋒哈利卡尼（Harry Kane）的消息。

拜仁上季在王牌前鋒羅拔利雲度夫斯基離隊後，表現強差人意，驚濤駭浪下才在煞科日力壓多蒙特德甲封王，利物浦來投的前鋒沙迪奧文尼入球量和表現不似預期，拜仁顯然希望趁轉會市場羅致一位具份量的中鋒，重振聲威。



拜仁出價圖購卡尼，被指已遭熱刺拒絕。（Getty Images）

The Athletic記者David Ornstein率先報道，拜仁周二（27日）晚上向熱刺提出收購卡尼，基本轉會費7000萬歐元（約6019萬英鎊），另加附帶獎金條款。

縱然英國傳媒大字標題指出，「卡尼對轉投拜仁持開放態度」，然而這個價錢難望過到熱刺主席利維一關。每逢夏天，卡尼都會成為轉會傳聞主角，曼聯、曼城、皇馬等豪門緋聞不絕，兩年前的夏天，曼城出到1億英鎊，利維仍拒絕放人，熱刺神鋒錯失事業更上層樓的轉會良機。

卡尼縱一直維持上佳狀態，這位熱刺神鋒如今已經29歲了，跟球會合約亦只餘下最後一年。曼城現在已擁有艾寧夏蘭特，不再需要他；皇馬與再次大跳草裙舞的麥巴比「重燃愛火」，剩下來還想得到卡尼的大球會，只有曼聯。紅魔鬼不甘再做轉會市場「水魚」，明知卡尼約滿在即，最多只願付出8000萬英鎊。根據英國《每日郵報》的形容，曼聯管理層的態度近乎「怕咗」利維，事關後者一直獅子開大口，曼聯已表明不會用過億英鎊買卡尼。

當曼聯的8000萬英鎊「意向價」仍未能打動利維，更何況是拜仁的6000萬英鎊？意大利足球記者羅曼奴稱，拜仁出價「不足以說服熱刺」，已拒絕對方，又稱：「熱刺不會接受這種銀碼放走卡尼。」

拜仁已提出的6000萬英鎊，曼聯盛傳願意付出的8000萬英鎊，都過不到利維一關，有財力又同時急需頂級中鋒的歐洲大球會，基本上只剩下皇家馬德里。可是皇馬絕非省油的燈，1億英鎊以上購入一個年近30、只剩下最後12個月合約的球員，怎樣計也不合理。繼續磨下去，卡尼很大機會再次走不成，留待明年夏天回復自由身，便不用再受利維和熱刺束縛了。到時還有哪間大球會對他有興趣，已是後話。