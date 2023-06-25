坦赫格曼聯11人清洗名單　籌1億鎊與曼城力爭心儀中場︱英超轉會

曼聯力斟車路士中場美臣蒙特（Mason Mount）及加入韋斯咸大將迪格蘭賴斯（又譯：迪勤懷斯，Declan Rice）爭奪戰，上季花去逾2億英鎊「洗大咗」，今夏轉會資金不太充裕的情況下，紅魔鬼必須全力踢走冗員套現並騰出薪酬空間。

英國《鏡報》消息指，曼聯領隊坦赫格為籌集1億英鎊轉會費增兵，球隊會將陣中11個球員加入放售名單，容許他們在今個轉會窗離隊，當中包括隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）及門將迪基亞（David de Gea）。



曼聯三度出價收購美臣蒙特，惟加價至5500萬英鎊仍未獲對方接受。（Getty Images）

曼聯今夏引援紀錄（截至2023年6月25日）：

已收購球員：0

已離隊球員：菲爾鍾斯、杜安薛比

主要傳聞收購：哈利卡尼、美臣蒙特、金玟哉、奧拿拿、保奴、拉耶、比克福特、凱倫、迪格蘭賴斯

主要傳聞離隊：迪基亞、馬古尼、麥湯米尼、費特



迪基亞、馬古尼兩大曼聯後防主力，今夏可能分別離隊。（Getty Images）

曼聯在坦赫格領軍下重回正軌，2022/23球季獲得英超第三名，重獲歐聯資格，並贏得歐聯盃冠軍，這個球季曼聯投資超過2億英鎊買入新兵，單是翼鋒安東尼一人便佔去8500萬英鎊。新一季預算不及上季鬆動，仍需買入新球員改善球隊質素之下，難免出現一份清洗名單。

除了已約滿離隊的菲爾鍾斯和杜安薛比，門將迪基亞同樣今夏約滿，他的合約原有自動續約一年條款，惟曼聯到期仍未行使，故已失效。迪基亞跟曼聯續約談判遲遲未有進展，球會已為失去他作準備，四處物色新門將。迪基亞效力曼聯12年，曾拯救紅魔多次，惟他已屆32歲，反應和表現均有滑落跡象，人工又是冠絕全球門將的35萬英鎊，曼聯如失去他，「陣痛」難免，為長遠健康發展，卻是不得不為的操作。

迪基亞留隊不是沒可能，條件是必須接受大幅減薪至20萬英鎊，談判工作現階段仍在繼續。

曼聯急尋門將：

赫坦格曼聯11人清洗名單：



待售：馬古尼、雲迪碧克、費特、馬迪爾、甸恩軒達臣、迪尼斯、艾歷拜利、班頓威廉斯、艾蘭加、美治比

約滿勢離隊：迪基亞



曼聯求清11人收回1億英鎊

迪基亞勢將離隊的同時，後備門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）亦可能告別曼聯，2022/23球季借用他的諾定咸森林有意收購，轉會費料約2500萬英鎊。

在坦赫格領軍下打入「冷宮」的隊長哈利馬古尼、加盟曼聯以來毫無表現的雲迪碧克以及「腳患馬」安東尼馬迪爾，同樣身價高、人工不菲，《鏡報》指三人均不在曼聯未來計劃之中，歡迎其他球隊出價。巴西中場費特獲富咸垂青，曼聯願以2000萬英鎊左右放人。

曼聯出售名單中還包括三個青訓產品：22歲左閘班頓威廉斯2022/23球季未曾在英超上陣，僅一次在聯賽盃出場，馬拉西亞加盟後出場機會愈來愈少；21歲的艾蘭加（Anthony Elanga）上陣機會同樣不多，被標價1000萬英鎊，多蒙特和RB萊比錫兩間德甲球會被指對他有意思；20歲的美治比外借伯明翰一季後，同樣被標價1000萬英鎊左右。

比起上述8將及迪基亞，《曼徹斯特晚報》指坦赫格心目中「必須賣走」的是迪尼斯（Alex Telles）及艾歷拜利（Eric Bailly）兩個守將。2022/23球季二人分別被外借到西維爾及馬賽，出售他們可望得回一些轉會費。

曼聯預期出售上述球員後套現得來的1億英鎊，用以持續重建球隊。球隊上季縱有進步，前、中、後三線均有增兵必要——前鋒方面，拉舒福特一人孤立無援，必須有一個可靠又夠級數的拍檔；中場方面正在收購美臣蒙特，也想爭逐迪格蘭賴斯；防線最急切是找尋正選門將接班人，接替預期離隊的迪基亞。按目前情況來看，曼聯的增兵進度未如理想，當曼城、阿仙奴、利物浦、車路士均已有或即將有進帳，曼聯暫時仍未見新兵加盟。