曼聯傳奇主帥費格遜退休十年　起落無常磨去一代魔迷稜角｜01球評

各位曼聯球迷，過去10年，大家過得好嗎？

10年前的夏天，傳奇領隊費格遜退休，一個偉大的時代結束，球會進入迷失及混亂的10年，至今還未走出陰霾。由球隊管理到球員買賣，再到戰術風格，曼聯這10年不斷碰壁，在冤枉路上來來回回，輪迴希望與失望之間。



費格遜的長期成功，可能令曼聯球迷以為成功是平常。（Getty Images）

時年71歲的費格遜在12/13球季尾宣布退休，希望留更多時間陪伴家人。在費格遜最後一場主場比賽，他要求曼聯球迷在「後費格遜時代」做好一件事，他站在奧脫福球場草地中央說：「你們現在的任務要支持新領隊，這是相當重要的。」

費格遜在2013年夏天退休。（Getty Images）

莫耶斯時代（13-14）

2013年夏天，曼聯邀請愛華頓領隊莫耶斯過檔，希望複製費格遜的成功。莫耶斯當年已執教愛華頓11年，為英超史上連續執教同一球會紀錄上的第3位，僅次雲格及費格遜。莫耶斯與費格遜同樣是蘇格蘭領隊，擅長建設及長遠管理球隊，曼聯也很大膽地給予他6年長約，保持領隊話事的足球架構，希望這位「天選之人（chosen one）」可以為球會帶來穩定的成功。

莫耶斯在2013年上任曼聯主帥。（Getty Images）

這個夏天，曼聯不但失去費格遜，球會行政總裁基爾亦一同離任，向來負責商業發展的活華特上位，以執行副主席的身分，成為曼聯的新掌舵人。活華特欠缺球員買賣及人脈，加上7月1日才履新的莫耶斯，令曼聯在該夏轉會窗表現一塌糊塗，最後只能臨急簽入一個費蘭尼。在季中，莫耶斯話事，以30萬鎊高薪續約表現下滑的朗尼。

莫耶斯執教10個月，贏得2013年的社區盾。（Getty Images）

莫耶斯在愛華頓的資歷，未能壓得住一班曼聯球星，球隊成績走向下坡。由輸利物浦及曼城，到輸西布朗、愛華頓及紐卡素，莫耶斯不斷刷新曼聯的恥辱紀錄，開始被嘲笑為「足球天才（football genius）」，獲得「莫天才」的外號。儘管曼聯在季中簽入桑馬達救急，仍無法扭轉局面，遭愛華頓「雙殺」後，證實無緣前4名，莫耶斯被炒。

莫耶斯決賽續約朗尼。（Getty Images）

雲高爾時代（14-16）

「蘇人治魔」失敗後，曼聯改變想法，注重領隊資歷，希望找一位具江湖地位及經驗的名帥主持大局。在2014世界盃帶領荷蘭贏得季軍的雲高爾，成為曼聯新帥。雲高爾的風格與莫耶斯截然不同，大刀闊斧地清洗舊將，艾拉、尼曼查維迪、里奧費迪南三大後防元老被踢走，引入馬高斯盧祖、迪馬利亞、戴利白蘭特、域陀華迪斯等球員。

雲高爾在2014年世界盃後接掌曼聯。（Getty Images）

雲高爾頂得住迪馬利亞「扭計」風波，以突然勇銳的艾舒利楊格踢左翼，摸索到一套以費蘭尼的核心的戰術，季中取得連勝，主場3：0大勝利物浦更是代表作。曼聯在14/15球季重回前4名，獲得歐聯資格。

迪馬利亞是曼聯其中一位最失敗的7號仔。（Getty Images）

2015年夏天，曼聯在轉會市場大力支持雲高爾，繼續清走一班費格遜年代的舊臣，例如尹佩斯、拿尼、拉菲爾達施華、查維亞靴南迪斯，並賣走有離心的迪馬利亞。曼聯簽入荷蘭兵迪比，還有舒韋恩史迪加、舒尼達連、安東尼馬迪爾等球員。

雲高爾執教曼聯的經典一幕，在場邊扮插水。（Getty Images）

比莫耶斯好的是，雲高爾的曼聯確實帶來過一點希望，他重用年輕球員，提拔拉舒福特，加上馬迪爾爆發，令人有期待。然而，雲高爾太着重控球，將曼聯的風格逐步變成「悶蛋足球」，惹來球迷不悅。曼聯高層亦急於追求成績，對雲高爾的忍耐到了極限，聯絡賦閒在家的摩連奴。

雲高爾執教曼聯兩個球季。（Getty Images）

15/16球季尾，盛傳雲高爾會在季尾離開，摩連奴將接手。在這個背景下，雲高爾為曼聯贏得足總盃，而在決賽後，這位荷蘭名帥正式下台。雲高爾的兩年將曼聯易筋洗髓，基本上把費格遜的痕跡洗乾洗淨。

雲高爾為曼聯贏得足總盃後下台。（Getty Images）

摩連奴時代（16-18）

那時候，摩連奴的聲望還是很高，有短時間內做出成績的保證，而且摩佬魅力十足，吸引到球星來投。2016年夏天，艾歷拜利、米希達利恩、保羅普巴及伊巴謙莫域隨摩佬加入曼聯。雖然16/17球季只排聯賽第6位，但這是「後費格遜時代」曼聯最多錦標的球季，贏得聯賽盃、歐霸盃及社區盾的「小三冠」，獲得歐聯資格，相信球迷都很期待摩佬第二季的成績。

摩連奴為曼聯贏得歐霸盃。（Getty Images）

2017年夏天，摩連奴更招來愛將尼曼查馬迪，還有域陀連迪洛夫及盧卡古。然而，曼聯季中簽入狀態下滑的阿歷斯山齊士，並給予他35萬鎊周薪，破壞薪酬結構，後患無窮，同時山齊士的表現一直未能匹配其高薪。雖然曼聯在17/18球季獲得英超亞軍，但更衣室漸呈不穩之象，「摩三年」的厄運似乎提早來到。

摩連奴執教兩年半被炒。（Getty Images）

摩連奴與曼聯高層及球員出現人事問題，批評球員，與普巴失和，抱怨球會沒有簽入新中堅。曼聯成績一開季就俯衝直下，連負白禮頓及熱刺後跌落第13位。季初頭17場聯賽，僅錄7勝5和5負，對利物浦毫無還擊之力，遭對方技術性擊倒1：3後，結果捱不到聖誕節就被炒，兩年半的「狂人治魔」告終。

摩連奴的兩年半歲月高開低走。（Getty Images）

由莫耶斯到雲高爾，再到摩連奴，反映曼聯管理層對足球事務的短視及不專業，3位主帥風格截然不同，每次易帥皆是10級大地震般的變動，推倒前任的戰術，重新建立另一套。同時間，換帥頻繁，亦令曼聯逐漸變成一支以球星為重的球隊，領隊失去了權威。摩連奴帶住希望而來，取得一點短期的成功，但留下更深遠的爛攤子。

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蘇斯克查時代（18-21）

曼聯的爛攤子，誰人肯接？只有找自己人捱義氣。名宿蘇斯克查上任，暫代帥位，開啟「魔人治魔」的時代。大家對蘇斯克查沒有很大期望，只求他安安穩穩捱到季尾才作打算。結果，曼聯V形反彈，馬上錄得8連勝，歐聯16強首回合主場輸0：2後，作客竟能贏3：1，較作客入球晉級。2019年3月，蘇斯克查坐正。

蘇斯克查上任初期，曼聯進入「遇神殺神」模式。（Getty Images）

蘇斯克查與摩連奴的執教風格又不同，蘇帥喜歡給予球員較高自由度，而且他為人圓滑並具親和力，在球員眼中，他是一位好人，改善更衣室的氣氛，他又不會公開炮轟高層，與球會關係良好。

曼聯在2019年以8000萬鎊簽入哈利馬古尼。（Getty Images）

不過，蘇斯克查的曼聯大起大落，當他憑佳績獲得長約後，18/19季尾就頹下來。19/20的上半季，曼聯成績頗差，在1月的4場聯賽竟然輸了3場，但在那個冬季轉會窗，曼聯迎來一位扭轉乾坤的人物：般奴費南迪斯。

般奴加盟後，激活了曼聯的進攻。（Getty Images）

般奴來投後，其創造力激活了整支曼聯，由2月起聯賽不敗，14戰得9勝5和，包括主場以2：0贏曼城，最後曼聯一口氣衝上三甲，獲得歐聯資格，蘇斯克查得保帥位；曼聯那一季在歐霸盃亦能打入4強，以低開高走完成球季。

20/21球季，在般奴加上拉舒福特，並有老將卡雲尼加持下，曼聯獲得聯賽亞軍，最可惜的是歐霸盃，決賽互射12碼負於維拉利爾。一季兩個亞軍，這是蘇氏曼聯的遺憾，也是最後光輝。

C朗回歸，對曼聯、C朗及蘇斯克查也是輸家。（Getty Images）

2021年夏天，曼聯迎來C朗拿度回歸，但破壞了球隊的戰術結構，拉舒福特及般奴等大失水準，另一位新兵查頓辛祖宛如水貨。由9月底到11月底，曼聯成績急轉直下，作客1：4不敵屈福特後，蘇斯克查下台。

經歷過4個球季，前後執教約3年，蘇斯克查暫時是「後費格遜時代」執教日子最長的領隊，但有趣的是，他沒有贏過錦標。或者，這就是名宿的優勢，或者，這就是圓滑之人的優勢。

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蘇斯克查是「後費格遜時代」執教日子最長的曼聯領隊。（Getty Images）

C朗回歸與蘭歷克擺爛（21-22）

這個說不上一個時代，但在過去10年的曼聯歷史中，卻是不可一提的一段日子。蘇斯克查下台後，曼聯委任蘭歷克為看守領隊，代表曼聯管理層意識到有些東西需要從根本上改變。在這一年，曼聯還重整足球架構，委任梅圖為足球總監、費查為技術總監。

蘭歷克短暫執教曼聯。（Getty Images）

然而，蘭歷克的試圖改革得不到球會支持，冬季轉會窗沒有新兵加盟，球員也似乎也看不起這位暫代主帥，那種蘭帥理想中的全場逼搶戰術僅維持到一個上半場。在21/22下半季，蘭歷克擺爛，慘敗利物浦4蛋後，他指曼聯要簽10個球員去重建，落後利物浦6年。季尾後，蘭歷克也沒有留下來做顧問。

C朗去年夏天「扭計」，最後在世界盃前解約。。（Getty Images）

C朗與曼聯的亂局不無關係，他的加盟，打亂了蘇斯克查一直的部署，妨礙隊友發揮，令球隊成績下滑，導致蘇帥下台。蘭歷克亦認為C朗是他執行全場逼搶踢法的一大障礙，曾希望球會在2021年1月將他賣走但不獲准。回望C朗回歸的歲月，絕對是一次失敗的結合，他帶來的問題在坦赫格時代持續。

坦赫格時代（22至今）

坦赫格算是曼聯對蘭歷克路線的延續，這位荷蘭領隊同樣講求逼搶，所以他同樣要面對C朗問題。球季未開，C朗缺席季前操練已經成為大新聞，也是對坦赫格的大考驗。雪上加霜的是，曼聯頭兩場英超連敗予白禮頓及賓福特。面對地獄級難度開局，坦赫格捱得過，對利物浦棄用C朗，取得勝利，逆轉形勢。

曼聯領隊坦赫格表示要重建曼聯還有漫漫長路。（Getty Images）

在基斯甸艾歷臣、卡斯米路、利辛度馬天尼斯等新兵對辦下，坦赫格的曼聯漸入佳境。世界盃前，C朗發表決裂專訪，曼聯順利成章與他解約。拉舒福特在世界盃後大爆發，最後曼聯贏得聯賽盃冠軍，足總盃也打到入決賽，並以英超季軍完成。

來到費格遜退休的10周年，明顯地，曼聯又來到一個希望大於失望的時刻，坦赫格看來可以帶給球會輝煌。不過，這10年起伏之間，曼聯球迷已習慣迎接希望，也習慣失望會隨希望降臨。

過去一季，曼聯贏得聯賽盃，坦赫格與費格遜手持獎盃合照。（Getty Images）

從前，有費格遜，曼聯球迷季季享受成功與榮耀，腳踏宿敵，稱霸英超，氣勢凌人，有魔迷可能試過態度囂張，或者試過目中無人，說不定被其他球隊的球迷深深厭惡。

經此10年動盪，見證利物浦復興，面對曼城超越，磨去了部分曼聯球迷的稜角與自大。至今還未拋棄曼聯的魔迷，相信都已深深體會「十年河東、十年河西」的道理。

十幾廿年前，那些仗曼聯輝煌而「牙擦擦」、試過嘲諷其他球隊的魔迷，相信在過去10年都明白以前的囂張是多麼幼稚，多麼討人厭。

「成功不得意，起落是無常。」

這是曼聯10年低谷教曉魔迷的道理。